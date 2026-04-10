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Постер фильма TN 2026
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4.3

TN 2026

, 2026
TN 2026
Индия
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Постер фильма TN 2026
4.3
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В ролях

Тамби Рамайа
Sivalinga Mandradiyar
М.С. Бхаскар
The General Gecretary
Илаварасу
The Treasurer
Shrita Rao
Madhavi Devanand
Яшика Ааннанд
Kulkanth Kumar's girlfriend
Chandhini Tamilarasan
Thailashree
Redin Kingsley
Kangeyan Singaraj
Viji Chandrashekhar
Madhavi's mother
Vadivukkarasi
Sreeja Ravi
Sivalinga's mother
Thalaivasal Vijay
Vaiyapuri
Alcoholic
Режиссер Umapathy Ramaiah
Сценарист Тамби Рамайа
Композитор Darbuka Siva
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 18 минут
Год выпуска 2026
Премьера онлайн 30 апреля 2026
Премьера в мире 10 апреля 2026
Дата выхода
10 апреля 2026 Индия U/A 13+
Сборы в мире $30 811
Производство Gantaara Studios, Kannan Ravi Group
Другие названия
TN 2026

Рейтинг фильма

4.3
Оцените 14 голосов
3.4 IMDb
Обновлено 8 апреля 2026

Отзывы о фильме

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