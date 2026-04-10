В ролях
Тамби Рамайа
Sivalinga Mandradiyar
М.С. Бхаскар
The General Gecretary
Shrita Rao
Madhavi Devanand
Яшика Ааннанд
Kulkanth Kumar's girlfriend
Chandhini Tamilarasan
Thailashree
Redin Kingsley
Kangeyan Singaraj
Viji Chandrashekhar
Madhavi's mother
Sreeja Ravi
Sivalinga's mother
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Umapathy Ramaiah
Сценарист
Тамби Рамайа
Композитор
Darbuka Siva
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 18 минут
Год выпуска
2026
Премьера онлайн
30 апреля 2026
Премьера в мире
10 апреля 2026
Дата выхода
|10 апреля 2026
|Индия
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|U/A 13+
Сборы в мире
$30 811
Производство
Gantaara Studios, Kannan Ravi Group