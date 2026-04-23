5-литровые баклажки не выбрасывал никогда: 10+ вариантов использования их дома и на даче — каждая поделка выглядит дорого

Добавляю в воду уксус и ложку крахмала и больше не драю окна каждую вторую субботу: блестят без разводов даже на солнце

Однажды положила лимон в морозилку — и теперь это привычка на всю жизнь: спасает и зимой, и летом

Раджеш все-таки нашел жену после концовки «Теории большого взрыва»: но финал истории любви оказался беспощадным

Вы когда-нибудь мечтали о лучшей версии «Субстанции» и «Джокера»? DC снял первый бодихоррор и инсайдеры визжат от восторга

Все ждали провала, но в Amazon взялись за голову: «Кольца власти» к 3-му сезону добрались до самого интересного

3 главные премьеры августа для любителей фантастики — одна из них почти копия «Настоящего детектива», только с супергероями

Всего 1 сезон и рейтинг 7,2: кинокритик назвала умный детективный сериал Apple TV, который легко посмотреть за выходные

«Суперсемейку 3» фанаты ждут уже почти 10 лет — и наконец появились первые подробности, но обрадуют они не всех

Безумно завидую тем, кто пропустил этот сериал: 8 серий от создателей «Тьмы» взрывают мозг