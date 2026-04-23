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Ovce žerou první
Ovce žerou první
, 2026
Ovce žerou první
Чехия / драма
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О фильме
Расписание
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Постеры
Пойду
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В ролях
Michael Balcar
Ян Долански
Алена Долакова
Gabriela Mikulková
Krystof Bartos
Роберт Миклус
Viktor Dvorák
Режиссер
Jan Musil
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Чехия
Продолжительность
1 час 25 минут
Год выпуска
2026
Премьера в мире
23 апреля 2026
Дата выхода
23 апреля 2026
Чехия
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
0
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Обновлено 23 июля 2026
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