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Постер фильма Ovce žerou první
Киноафиша Фильмы Ovce žerou první

Ovce žerou první

, 2026
Ovce žerou první
Чехия / драма
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Постер фильма Ovce žerou první
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В ролях

Michael Balcar
Ян Долански
Алена Долакова
Gabriela Mikulková
Krystof Bartos
Роберт Миклус
Viktor Dvorák
Режиссер Jan Musil
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Чехия
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 23 апреля 2026
Дата выхода
23 апреля 2026 Чехия

Рейтинг фильма

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Обновлено 23 июля 2026

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