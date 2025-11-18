Детали фильма
Страна
Тайвань
Продолжительность
2 часа 14 минут
Год выпуска
2025
Премьера в мире
18 ноября 2025
Дата выхода
|12 марта 2026
|Австралия
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|17 апреля 2026
|Великобритания
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|3 апреля 2026
|Вьетнам
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|5 марта 2026
|Гонконг
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|IIA
|20 мая 2026
|Индонезия
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|13 марта 2026
|Канада
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|4 апреля 2026
|Китай
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|15 января 2026
|Малайзия
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|12 марта 2026
|Новая Зеландия
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|13 марта 2026
|США
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|15 января 2026
|Сингапур
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|NC16
|31 декабря 2025
|Тайвань
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|12+
Сборы в мире
$740 707
Производство
16cc Company, Dawning Jade Entertainment, Long Shong Group
Другие названия
Yang guang nü zi he chang tuan, Sunshine Women's Choir, Ánh Dương Của Mẹ, 阳光女子合唱团, 陽光女子合唱團, 為愛和聲-陽光女子合唱團