Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Призрак в клетке» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Sunshine Women's Choir
7.4
Киноафиша Фильмы Sunshine Women's Choir
7.4

Sunshine Women's Choir

, 2025
Yang guang nü zi he chang tuan
Тайвань / драма, музыка / 18+
Пойду 0
Не пойду 0
Постер фильма Sunshine Women's Choir
7.4
Пойду 0
Не пойду 0

В ролях

Айви Чэнь
Li Hui-chen
Джуди Онгг
Yang Yu-ying
Чун Синьлин
Sister Wang
Amber An
Chiu Hsiu-lan
Энни Чэнь
Chen Yu-wen
Чэн Чивэй
Kai-Syuan Tzeng
Blaire Chang
Чэнь Инжуй
Patrick Pei-hsu Lee
Пегги Тсенг
Цзы-Чиан Ван
Режиссер Гэвин Линь
Сценарист Hermes Lu
Композитор Annie Lo
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Тайвань
Продолжительность 2 часа 14 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 18 ноября 2025
Дата выхода
12 марта 2026 Австралия
17 апреля 2026 Великобритания
3 апреля 2026 Вьетнам
5 марта 2026 Гонконг IIA
20 мая 2026 Индонезия
13 марта 2026 Канада
4 апреля 2026 Китай
15 января 2026 Малайзия
12 марта 2026 Новая Зеландия
13 марта 2026 США
15 января 2026 Сингапур NC16
31 декабря 2025 Тайвань 12+
Сборы в мире $740 707
Производство 16cc Company, Dawning Jade Entertainment, Long Shong Group
Другие названия
Yang guang nü zi he chang tuan, Sunshine Women's Choir, Ánh Dương Của Mẹ, 阳光女子合唱团, 陽光女子合唱團, 為愛和聲-陽光女子合唱團

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 10 голосов
7.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Обновлено 1 апреля 2026

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Мой дикий друг. Возвращение домой
Мой дикий друг. Возвращение домой
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Её личный ад
Её личный ад
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Стоматологи богатеют на россиянах, которые чистят зубы так: роковую ошибку у раковины допускает большинство
Наглые мамочки нашли способ уговорить пассажиров уступать нижнюю полку в поезде: схема простая как 3 копейки – не ведитесь
Женщина в автобусе откинулась так, что кресло легло на ноги? Говорю эти фразы и пассажиры тут же приходят в себя
«Триикс Медиа» объявили новое голосование за лучший сериал 2026-го, но интриги нет: победитель определился за полчаса
Внимание, тест-перекличка: сможете угадать 6 советских фильмов только по имени персонажа?
Okko исполнилось 15 лет: зрители выбрали 5 лучших российских сериалов платформы — «"Лихие" в топе, а "Трассы" нет — это шутка?»
Кинг придумал самого страшного клоуна в истории из-за рекламы — вот почему Пеннивайз так выглядит
Попросили ИИ нарисовать 5 фильмов СССР в стиле аниме, а вам предлагаем тест: угадайте, что это за киноленты
Рак на горе свистнул, Семенов и Фома возвращаются: дата выхода 8 сезона «Невского» больше не тайна — обводите в календаре
Миллионы знают что Джек Воробей — капитан: а почему «Жемчужина» стала черной ответит 1% фанатов «Пиратов Карибского моря»
Cериал Netflix с 8.2 на IMDb так хорош, что сам Неймар умолял в нем сняться: ему удалось, но футболиста многие «проворонили»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше