Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Призрак в клетке»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Cities of Tomorrow
Cities of Tomorrow
, 2024
Le città del futuro
Италия / документальный / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
В ролях
Viola Follini
Antonello Pasini
Стефано Боэри
Anna Scavuzzo
Giorgio Vacchiano
Режиссер
Elena Brunello
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Италия
Год выпуска
2024
Производство
Italian International Film, Point Nemo
Другие названия
Le città del futuro
Еще
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
0
голосов
Обновлено 1 апреля 2026
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, боевик
Зловещие мертвецы: Пекло
Отзывы
2026, США, ужасы
Мой дикий друг. Возвращение домой
Отзывы
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Её личный ад
Рецензия
Отзывы
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Кодекс Данте
Отзывы
2025, Италия, драма
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Отзывы
2006, США, боевик, криминал, триллер
Кладу зубчик чеснока в унитаз на ночь, а на утро радуюсь: гениальный лайфхак для семей, в которых есть аллергики
Варенье в кастрюле пригорело намертво? Не беритесь за нож — этот способ размягчит чёрный нагар без царапин и часового оттирания
Добавляю в воду уксус и ложку крахмала и больше не драю окна каждую вторую субботу: блестят без разводов даже на солнце
Призрачный гонщик официально вернулся в фильмы Marvel: только вот Кейджа верхом на байке мы уже все-таки не увидим
Комедии Гайдая, конечно, хороши, но эту зовут «дурной самодеятельностью»: рейтинг 8.6, а сюжет «притянут за уши»
Все ждали провала, но в Amazon взялись за голову: «Кольца власти» к 3-му сезону добрались до самого интересного
«Суперсемейку 3» фанаты ждут уже почти 10 лет — и наконец появились первые подробности, но обрадуют они не всех
3 главные премьеры августа для любителей фантастики — одна из них почти копия «Настоящего детектива», только с супергероями
«Машу и Медведя» подвинули: какой «оранжевый» российский мульт неожиданно стал хитом на Ближнем Востоке (не «Три кота»)
Раджеш все-таки нашел жену после концовки «Теории большого взрыва»: но финал истории любви оказался беспощадным
Безумно завидую тем, кто пропустил этот сериал: 8 серий от создателей «Тьмы» взрывают мозг
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667