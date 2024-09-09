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Постер фильма The Deb
5.7
Киноафиша Фильмы The Deb
5.7

The Deb

, 2024
The Deb
Австралия, США / комедия, мюзикл / 18+
Постер фильма The Deb
5.7

В ролях

Natalie Abbott
Taylah
Charlotte MacInnes
Maeve
Шэйн Джейкобсон
Rick
Ребел Уилсон
Ребел Уилсон
Janette
Stevie Jean
Стеф Тисделл
Dimity
Costa D'Angelo
Dusty
Хэл Кампстон
Mitch
Джулиан МакМэхон
Джулиан МакМэхон
Тара Морис
Shell
Scarlett Crabtree
Сьюзан Прайор
Tish
Режиссер Ребел Уилсон
Сценарист Меган Вашингтон, Hannah Reilly, Ребел Уилсон
Композитор Майкл Йезерски, Меган Вашингтон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Австралия / США
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 2024
Премьера в мире 9 сентября 2024
Дата выхода
9 апреля 2026 Австралия M
Сборы в мире $239 128
Производство Camp Sugar, AI-Film, Access Entertainment
Другие названия
The Deb

Рейтинг фильма

5.7
Оцените 10 голосов
5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 31 марта 2026

Отзывы о фильме

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