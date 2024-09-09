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5.7
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The Deb
5.7
The Deb
, 2024
The Deb
Австралия, США / комедия, мюзикл / 18+
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Места съёмок
5.7
В ролях
Natalie Abbott
Taylah
Charlotte MacInnes
Maeve
Шэйн Джейкобсон
Rick
Ребел Уилсон
Janette
Stevie Jean
Стеф Тисделл
Dimity
Costa D'Angelo
Dusty
Хэл Кампстон
Mitch
Джулиан МакМэхон
Тара Морис
Shell
Scarlett Crabtree
Сьюзан Прайор
Tish
Режиссер
Ребел Уилсон
Сценарист
Меган Вашингтон
,
Hannah Reilly
,
Ребел Уилсон
Композитор
Майкл Йезерски
,
Меган Вашингтон
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Австралия / США
Продолжительность
2 часа 1 минута
Год выпуска
2024
Премьера в мире
9 сентября 2024
Дата выхода
9 апреля 2026
Австралия
M
Сборы в мире
$239 128
Производство
Camp Sugar, AI-Film, Access Entertainment
Другие названия
The Deb
Еще
Рейтинг фильма
5.7
Оцените
10
голосов
5
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Обновлено 31 марта 2026
Отзывы о фильме
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