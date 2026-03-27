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Киноафиша Фильмы Angelshark

Angelshark

, 2026
Anioł morski
Польша / драма, мелодрама, фэнтези
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В ролях

Сильвия Гола
Севастьян Павляк
Режиссер Rafał Reyman Głombiowski
Сценарист Rafał Reyman Głombiowski
Композитор Ugasanie
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Польша
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 27 марта 2026

Рейтинг фильма

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Обновлено 31 марта 2026

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