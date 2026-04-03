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Постер фильма Biker
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Киноафиша Фильмы Biker
7.1

Biker

, 2026
Biker
Индия / драма, семейный, спорт
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Постер фильма Biker
7.1
Пойду 0
Не пойду 0

В ролях

Шарвананд
Vikas Narayan
Rajasekhar
Bullet Sunil
Малавика Наир
Ananya
Shashank
Атул Кулкарни
Indraneel Chirag
Брахмаджи
Mahesh
Dayanand Reddy
Anwar’s Coach
Mathew Varghese
Sudarshan
Trayambakeshwar
Tamil Reporter
Siddharth Gollapudi
Sponsor
Shourya Chelemella
Ishaan Narayan
Tulasi
Actress
Режиссер abhilash reddy, Abhilash Reddy Kankara
Сценарист MVS Bharadwaj, Abhilash Reddy Kankara, Shravan Madala, abhilash reddy
Композитор Гхибран
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 50 минут
Год выпуска 2026
Премьера онлайн 1 мая 2026
Премьера в мире 3 апреля 2026
Дата выхода
4 апреля 2026 Великобритания
3 апреля 2026 Индия
3 апреля 2026 ОАЭ 18TC
3 апреля 2026 США
Бюджет 650 000 000 INR
Сборы в мире $185 244
Производство UV Creations
Другие названия
Biker, Motoqueiro, Piloto, ไบเกอร์: ซิ่งเดือดสายเลือดนักบิด

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 11 голосов
6.3 IMDb
Обновлено 31 марта 2026

Отзывы о фильме

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