В ролях
Dayanand Reddy
Anwar’s Coach
Mathew Varghese
Sudarshan
Trayambakeshwar
Tamil Reporter
Siddharth Gollapudi
Sponsor
Shourya Chelemella
Ishaan Narayan
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
abhilash reddy, Abhilash Reddy Kankara
Сценарист
MVS Bharadwaj, Abhilash Reddy Kankara, Shravan Madala, abhilash reddy
Композитор
Гхибран
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 50 минут
Год выпуска
2026
Премьера онлайн
1 мая 2026
Премьера в мире
3 апреля 2026
Дата выхода
|4 апреля 2026
|Великобритания
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|3 апреля 2026
|Индия
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|3 апреля 2026
|ОАЭ
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|18TC
|3 апреля 2026
|США
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Бюджет
650 000 000 INR
Сборы в мире
$185 244
Производство
UV Creations
Другие названия
Biker, Motoqueiro, Piloto, ไบเกอร์: ซิ่งเดือดสายเลือดนักบิด