В ролях
Vaibhav Tatwawadi
Bhaskar
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Shaneil Deo
Сценарист
Адиви Сеш, Abburi Ravi, Yash Eshawari, Shaneil Deo, Kaarthikeya Kalakota
Композитор
Gyaani, Бимс Чечиролео
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
0 минут
Год выпуска
2026
Премьера онлайн
8 мая 2026
Премьера в мире
10 апреля 2026
Дата выхода
|10 апреля 2026
|Индия
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|17 апреля 2026
|Литва
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|N13
|10 апреля 2026
|Непал
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|10 апреля 2026
|ОАЭ
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|18TC
Сборы в мире
$1 105 825
Производство
Annapurna Studios, S.S. Creations, Suniel Narang Productions
Другие названия
Dacoit: A Love Story, डकैत: एक प्रेम कथा, Dacoit - A Love Story, Dacoit - Ek Prem Katha