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Постер фильма Dacoit: A Love Story
7.8
Киноафиша Фильмы Dacoit: A Love Story
7.8

Dacoit: A Love Story

, 2026
Dacoit: A Love Story
Индия / боевик, драма, мелодрама
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Постер фильма Dacoit: A Love Story
7.8
Пойду 0
Не пойду 0

В ролях

Адиви Сеш
Hari
Мрунал Тхакур
Мрунал Тхакур
Juliet
Пракаш Радж
Solomon Reddy
Сунил
Prasad
Атул Кулкарни
Ishaq
Зейн Мари Кхан
Janaki
Kamakshi Bhaskarla
Malli
Анураг Кашьяп
CI Rambabu
Neelsh Ahankari
Resad Ajim
Anurag
Rama Rao Jadhav
Vaibhav Tatwawadi
Bhaskar
Режиссер Shaneil Deo
Сценарист Адиви Сеш, Abburi Ravi, Yash Eshawari, Shaneil Deo, Kaarthikeya Kalakota
Композитор Gyaani, Бимс Чечиролео
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2026
Премьера онлайн 8 мая 2026
Премьера в мире 10 апреля 2026
Дата выхода
10 апреля 2026 Индия
17 апреля 2026 Литва N13
10 апреля 2026 Непал
10 апреля 2026 ОАЭ 18TC
Сборы в мире $1 105 825
Производство Annapurna Studios, S.S. Creations, Suniel Narang Productions
Другие названия
Dacoit: A Love Story, डकैत: एक प्रेम कथा, Dacoit - A Love Story, Dacoit - Ek Prem Katha

Рейтинг фильма

7.8
Оцените 15 голосов
7.5 IMDb
Обновлено 31 марта 2026

Отзывы о фильме

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