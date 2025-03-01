Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Призрак в клетке» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Валешка

Валешка

, 2025
Валешка
Россия / документальный / 18+
Пойду 0
Не пойду 0
Пойду 0
Не пойду 0

О фильме

Её называют «асфальтовая» саами. После того как предков Валешки переселили в центр Кольского полуострова в поселок городского типа, саами почти утратили традиционную культуру и образ жизни. Оленеводством занимаются единицы, саамский язык из разговорной речи практически исчез. Но Валя с этим не смирилась. Нашла на опустевшем берегу реки Цага, место, где стояли вежи ее предков, собрала генеалогию и самостоятельно выучила родной язык. Муж Валешки норвежский саами. И для саами четырех стран: Норвегии, Швеции, Финляндии и России саамский - язык межгосударственного общения.
Режиссер Yuliya Korneva
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 2 минуты
Год выпуска 2025
Премьера в мире 1 марта 2025

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие российские фильмы 
Обновлено 31 марта 2026

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Мой дикий друг. Возвращение домой
Мой дикий друг. Возвращение домой
2026, Россия, семейный
Её личный ад
Её личный ад
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Наглые мамочки нашли способ уговорить пассажиров уступать нижнюю полку в поезде: схема простая как 3 копейки – не ведитесь
Почему ни в коем случае нельзя гладить постельное бельё летом: запомните на всю жизнь и родным расскажите
Стоматологи богатеют на россиянах, которые чистят зубы так: роковую ошибку у раковины допускает большинство
Рак на горе свистнул, Семенов и Фома возвращаются: дата выхода 8 сезона «Невского» больше не тайна — обводите в календаре
«Триикс Медиа» объявили новое голосование за лучший сериал 2026-го, но интриги нет: победитель определился за полчаса
«И машину отнял, и тест прошел»: продолжите 5 смешных цитат из комедии «Мимино»
Кинг придумал самого страшного клоуна в истории из-за рекламы — вот почему Пеннивайз так выглядит
Попросили ИИ нарисовать 5 фильмов СССР в стиле аниме, а вам предлагаем тест: угадайте, что это за киноленты
Миллионы знают что Джек Воробей — капитан: а почему «Жемчужина» стала черной ответит 1% фанатов «Пиратов Карибского моря»
В ленивый вечер от скуки спасут эти 3 шикарных мини-детектива Netflix — у каждого от 7 баллов и выше на IMDb
Внимание, тест-перекличка: сможете угадать 6 советских фильмов только по имени персонажа?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше