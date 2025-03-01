Её называют «асфальтовая» саами. После того как предков Валешки переселили в центр Кольского полуострова в поселок городского типа, саами почти утратили традиционную культуру и образ жизни. Оленеводством занимаются единицы, саамский язык из разговорной речи практически исчез. Но Валя с этим не смирилась. Нашла на опустевшем берегу реки Цага, место, где стояли вежи ее предков, собрала генеалогию и самостоятельно выучила родной язык. Муж Валешки норвежский саами. И для саами четырех стран: Норвегии, Швеции, Финляндии и России саамский - язык межгосударственного общения.