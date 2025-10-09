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Киноафиша Фильмы Brate

Brate

, 2025
Brate
Сербия / документальный / 18+
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В ролях

Стефен Карри
Стефен Карри
Self
Ivan Minic
Self
Сценарист Vladimir Pajic
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Сербия
Год выпуска 2025
Премьера в мире 9 октября 2025
Дата выхода
9 октября 2025 Сербия o.A.
9 октября 2025 Черногория o.A.
Бюджет €450 000
Производство Videostroj
Другие названия
Brate

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Обновлено 30 марта 2026

Отзывы о фильме

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