Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Храбрый Давид» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Правда и трагедия Мории Уилсон
6.7
Киноафиша Фильмы Правда и трагедия Мории Уилсон
6.7

Правда и трагедия Мории Уилсон

, 2026
The Truth and Tragedy of Moriah Wilson
США / криминал, документальный
Пойду 0
Не пойду 0
Постер фильма Правда и трагедия Мории Уилсон
6.7
Пойду 0
Не пойду 0

В ролях

Moriah Wilson
Self - Murder Victim
Caitlin Cash
Self - Moriah's Friend
Karen Wilson
Self - Moriah's Mother
Allen Lim
Self - Cycling Coach and Sports Scientist
Eric Wilson
Self - Moriah's Father
Ian Dille
Self - Cycling Journalist
Richard Spitler
Self - Austin Police Department
Matt Wilson
Self - Moriah's Brother
Maude Farrell
Self - Gravel Racer
Guillermo González
Self - Director, Trial Court Division
Режиссер Марина Зенович
Сценарист Rowan Moore Gerety
Композитор Марко Белтрами
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2026
Премьера онлайн 3 апреля 2026
Премьера в мире 19 марта 2026
Производство Unreasonable Studios, PMZ Pictures
Другие названия
The Truth and Tragedy of Moriah Wilson, La verdad detrás de la tragedia de Moriah Wilson, Dramma nel ciclismo: il caso Moriah Wilson, Moriah Wilson tragikus története, Moriah Wilson'ın Trajik ve Gerçek Hikâyesi, Prawda o tragedii Moriah Wilson, Sannheten bak tragedien - Moriah Wilson, 悲剧真相：美国自行车选手命案

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 12 голосов
6.6 IMDb
Обновлено 30 марта 2026

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Мой дикий друг. Возвращение домой
Мой дикий друг. Возвращение домой
2026, Россия, семейный
Её личный ад
Её личный ад
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Возвращаюсь в «Ермолино» только ради этих 3 продуктов — дешевле и вкуснее, чем в любом супермаркете
Сушилка для посуды на кухне уже считается «колхозом»: есть 6 стильных замен, которые освободят столешницу
Тяжеленный диван в гостиной – уже антитренд: хозяйки со вкусом выбирают другую модель (выигрывает по 3-м причинам)
Попросили ИИ нарисовать 5 фильмов СССР в стиле аниме, а вам предлагаем тест: угадайте, что это за киноленты
«И машину отнял, и тест прошел»: продолжите 5 смешных цитат из комедии «Мимино»
«Я весьма недурно кидаю каштаны» — не просто странная фраза Бильбо: объясняем, что он сказал Торину Дубощиту
Рак на горе свистнул, Семенов и Фома возвращаются: дата выхода 8 сезона «Невского» больше не тайна — обводите в календаре
Миллионы знают что Джек Воробей — капитан: а почему «Жемчужина» стала черной ответит 1% фанатов «Пиратов Карибского моря»
В ленивый вечер от скуки спасут эти 3 шикарных мини-детектива Netflix — у каждого от 7 баллов и выше на IMDb
Внимание, тест-перекличка: сможете угадать 6 советских фильмов только по имени персонажа?
Cериал Netflix с 8.2 на IMDb так хорош, что сам Неймар умолял в нем сняться: ему удалось, но футболиста многие «проворонили»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше