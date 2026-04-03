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Никола Тесла 19 Гц
7.0
Никола Тесла 19 Гц
, 2026
Nikola Tesla 19hz
США / ужасы
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О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
7.0
Пойду
0
Не пойду
0
В ролях
Лэйтон Мэтьюз
Nikola Tesla
Тео Пирри
Endless
Becky Boxer
Trimurti
Carrie Newell
The Forsaken
Carrie Newell
The Forsaken
Dean Scheske
The Forsaken
Режиссер
Тео Пирри
Сценарист
Тео Пирри
Композитор
Скотт Глазгоу
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 33 минуты
Год выпуска
2026
Премьера онлайн
3 апреля 2026
Премьера в мире
3 апреля 2026
Производство
White Snake Golden Dragon
Другие названия
Nikola Tesla 19hz, Nikola Tesla's 19hz, 19HZ
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Рейтинг фильма
7.0
Оцените
13
голосов
7
IMDb
Обновлено 30 марта 2026
Отзывы о фильме
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