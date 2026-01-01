Скоро в прокате «Дом, который построил Джек» 1
Рассвет зулусов
Рассвет зулусов

, 1979
Zulu Dawn
Нидерланды, США, ЮАР / боевик, приключения, драма / 18+
О фильме

1879г., доблестные британские войска под предводительством лорда Челмсфорда продвигаются по Южной Африке, чтобы «раз и навсегда уладить зулусский вопрос». Король зулусов Кечвайо считает англичан своими союзниками, их вторжение на земли зулусов — полная неожиданность для африканцев. И тогда зулусы нападают на крупное британское соединение в 1500 человек и разбивают его, кровопролитное сражение стоило жизни почти всем английским солдатам.

В ролях

Берт Ланкастер
Питер О’Брайэн
Джон Миллз
Денхолм Эллиотт
Саймон Уорд
Найджел Дэвенпорт
Режиссер Дуглас Хикокс
Сценарист Сай Эндфилд, Anthony Storey
Композитор Элмер Бернстайн
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Нидерланды / США / ЮАР
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 1979
Премьера в мире 14 мая 1979
Дата выхода
21 сентября 1979 Бразилия
17 октября 1979 Великобритания PG
15 мая 1979 Греция 13
15 мая 1979 США PG
14 мая 1979 Франция
Производство Zulu Dawn NV, Lamitas, Samarkand
Другие названия
Zulu Dawn, Amanecer sangriento, Alba zulú, Alvorada Sangrenta, Alvorada Zulu, Amanecer zulú, Batalia de la Isandlwana, Die letzte Offensive, Jutrzenka Zulusów, L'ultime attaque, Opgør ved daggry, Striden i gryningen, Svítání Zulů, Svítání Zuluů, Taistelu aamunkoitteessa, Úsvit Zuluov, Verilöyly aamunkoitteessa, Zora v dezeli Zulu, Zora Zulua, Zulu, Zulu Dawn - Die letzte Offensive, Zulu Dawn: Lándzsák hajnalban, Zulu Massakern, Zulukrigen, Η επέλαση των Ζουλού, Зората на Зулу, Рассвет зулусов, ズールー戦争

Рейтинг фильма

6.7
6.7 IMDb

Отзывы о фильме

