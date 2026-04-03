Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пиноккио: Раскрепощенный»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
7.4
Киноафиша
Фильмы
Rabb Da Radio 3
7.4
Rabb Da Radio 3
, 2024
Rabb Da Radio 3
Индия / драма, мелодрама / 18+
Пойду
1
Не пойду
0
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
7.4
Пойду
1
Не пойду
0
В ролях
Тарсем Джассар
Нимрат Кхайра
Ronak Joshi
Нирмал Риши
Satwant Kaur
Shavinder Mahal
Сими Чахал
Vikas
Joker
Гурприт Бхангу
Seema Kaushal
Sukhwinder Chahal
Jass Dhillon
Режиссер
Harry Bhatti
Сценарист
Jass Grewal
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 2 минуты
Год выпуска
2024
Премьера онлайн
13 июля 2026
Премьера в мире
3 апреля 2026
Дата выхода
3 апреля 2026
Великобритания
3 апреля 2026
Индия
3 апреля 2026
Ирландия
PG
3 апреля 2026
ОАЭ
18TC
Сборы в мире
$2 557 275
Производство
Omjee Cine World, Vehli Janta Films
Другие названия
Rabb Da Radio 3
Еще
Рейтинг фильма
7.4
Оцените
10
голосов
7.2
IMDb
Обновлено 30 марта 2026
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, боевик
Зловещие мертвецы: Пекло
Отзывы
2026, США, ужасы
Мой дикий друг. Возвращение домой
Отзывы
2026, Россия, семейный
Её личный ад
Рецензия
Отзывы
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Кодекс Данте
Отзывы
2025, Италия, драма
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Отзывы
2006, США, боевик, криминал, триллер
Нужно ли закрывать крышку в дачном туалете или стоит проветривать: запомните раз и навсегда и подругам расскажите
Всего одна капля — и старые кухонные ножницы режут как новые: даже точильный камень не пригодится
Тяжеленный диван в гостиной – уже антитренд: хозяйки со вкусом выбирают другую модель (выигрывает по 3-м причинам)
Cериал Netflix с 8.2 на IMDb так хорош, что сам Неймар умолял в нем сняться: ему удалось, но футболиста многие «проворонили»
Попросили ИИ нарисовать 5 фильмов СССР в стиле аниме, а вам предлагаем тест: угадайте, что это за киноленты
«Триикс Медиа» объявили новое голосование за лучший сериал 2026-го, но интриги нет: победитель определился за полчаса
В ленивый вечер от скуки спасут эти 3 шикарных мини-детектива Netflix — у каждого от 7 баллов и выше на IMDb
Миллионы знают что Джек Воробей — капитан: а почему «Жемчужина» стала черной ответит 1% фанатов «Пиратов Карибского моря»
В России все-таки покажут «Одиссею» Нолана — дата премьеры уже известна: и тянуть с походом в кинотеатр не стоит
«И машину отнял, и тест прошел»: продолжите 5 смешных цитат из комедии «Мимино»
Внимание, тест-перекличка: сможете угадать 6 советских фильмов только по имени персонажа?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667