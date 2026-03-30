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6.2
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Cahim 2
6.2
Cahim 2
, 2026
Cahim 2
Турция / ужасы
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
6.2
В ролях
A. Murat Özgen
M.Faruk AKAD
Sultan Köroglu Kiliç
Sultan
Nizamettin Özkaya
Eser
Salih Bayraktar
Nihat KARAHAN
Ceren Oznacar
Seyh
Irmak Şeker
Defne AKÇAY
Ayla Kaymak
Sultan
Simge Konrat
Kader AKÇAY
Режиссер
Dogukan Misir
Сценарист
Dogukan Misir
Композитор
Bora Oznacar
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Турция
Продолжительность
1 час 24 минуты
Год выпуска
2026
Сборы в мире
$524 201
Другие названия
Cahim 2
Еще
Рейтинг фильма
6.2
Оцените
10
голосов
5.4
IMDb
Обновлено 30 марта 2026
Отзывы о фильме
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