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Постер фильма Four Minus Three
8.1
Киноафиша Фильмы Four Minus Three
8.1

Four Minus Three

, 2026
Vier Minus Drei
Австрия, Германия / драма
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Постер фильма Four Minus Three
8.1
Пойду 0
Не пойду 0

В ролях

Валери Пахнер
Валери Пахнер
Barbara Pachl-Eberhart
Роберт Штадлобер
Heli Eberhart
Stefanie Reinsperger
Sabine
Ханно Коффлер
Рональд Церфельд
Рональд Церфельд
Маргарете Тизель
Маргарете Тизель
Paul Wolff-Plottegg
Michael Gampe
Петра Морце
Михаэль Фуйт
Wolfgang Lampl
Hannes
Jonas Recklies
Thimo
Режиссер Адриан Гойгингер
Сценарист Senad Halilbasic, Barbara Pachl-Eberhart
Композитор Arash Safaian, Dominik Wallner
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Австрия / Германия
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 2026
Премьера в мире 16 февраля 2026
Дата выхода
6 марта 2026 Австрия 14
16 апреля 2026 Германия 12
8 июля 2026 Франция
Сборы в мире $119 261
Производство 2010 Entertainment, Giganten Film, ORF Film/Fernseh-Abkommen
Другие названия
Vier minus drei, Four Minus Three, Seule la vie, Cztery minus trzy, 4 minus 3

Рейтинг фильма

8.1
Оцените 10 голосов
7.9 IMDb
Обновлено 30 марта 2026

Отзывы о фильме

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