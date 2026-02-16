В ролях
Stefanie Reinsperger
Sabine
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Адриан Гойгингер
Сценарист
Senad Halilbasic, Barbara Pachl-Eberhart
Композитор
Arash Safaian, Dominik Wallner
Детали фильма
Страна
Австрия / Германия
Продолжительность
2 часа 1 минута
Год выпуска
2026
Премьера в мире
16 февраля 2026
Дата выхода
|6 марта 2026
|Австрия
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|14
|16 апреля 2026
|Германия
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|12
|8 июля 2026
|Франция
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Сборы в мире
$119 261
Производство
2010 Entertainment, Giganten Film, ORF Film/Fernseh-Abkommen
Другие названия
Vier minus drei, Four Minus Three, Seule la vie, Cztery minus trzy, 4 minus 3