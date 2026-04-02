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9.6
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Dance for Your Life
9.6
Dance for Your Life
, 2026
Dance for Your Life
Австралия / документальный
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О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
9.6
Пойду
0
Не пойду
0
В ролях
Espoir Alpha
Self
Conor Bann-Murray
Self
Cassie Bartho
Self
Zac De Gersigny
Self
Sammy Goldie
Self
Lashay Harvey
Self
Dean Lee
Self
Lucas Newland
Self
Max Ostler
Self
Savannah Rose Pillay
Self
Kamira Samuel
Self
Emily Smith
Self
Режиссер
Luke Cornish
Композитор
Aaron Lee
,
SoundModa
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Австралия
Продолжительность
1 час 40 минут
Год выпуска
2026
Премьера в мире
2 апреля 2026
Дата выхода
2 апреля 2026
Австралия
PG
Сборы в мире
$155 032
Производство
Perpetual Entertainment
Другие названия
Dance for Your Life
Еще
Рейтинг фильма
9.6
Оцените
14
голосов
9.7
IMDb
Обновлено 30 марта 2026
Отзывы о фильме
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