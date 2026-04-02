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Постер фильма Dance for Your Life
9.6
Киноафиша Фильмы Dance for Your Life
9.6

Dance for Your Life

, 2026
Dance for Your Life
Австралия / документальный
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Постер фильма Dance for Your Life
9.6
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Не пойду 0

В ролях

Espoir Alpha
Self
Conor Bann-Murray
Self
Cassie Bartho
Self
Zac De Gersigny
Self
Sammy Goldie
Self
Lashay Harvey
Self
Dean Lee
Self
Lucas Newland
Self
Max Ostler
Self
Savannah Rose Pillay
Self
Kamira Samuel
Self
Emily Smith
Self
Режиссер Luke Cornish
Композитор Aaron Lee, SoundModa
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Австралия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 2 апреля 2026
Дата выхода
2 апреля 2026 Австралия PG
Сборы в мире $155 032
Производство Perpetual Entertainment
Другие названия
Dance for Your Life

Рейтинг фильма

9.6
Оцените 14 голосов
9.7 IMDb
Обновлено 30 марта 2026

Отзывы о фильме

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