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Золотая гора
Золотая гора
Gold Mountain
США / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Места съёмок
В ролях
Zine Tseng
Оуэн Тиг
Sophia Xu
Чэнь Фала
Yao
Chedi Chang
Sawyer Holt
Cornelius
John Lee Ames
Red Beard Rufus
Джеймс Хеберт
Blu Owens
Annie
Everly Wild Goerdel
Edith
London E. Mitchell
Clara
Режиссер
Энг Ли
Сценарист
Hansol Jung
,
Chang-rae Lee
,
C. Pam Zhang
Композитор
Джеймс Хорнер
,
Майкл Данна
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Бюджет
$30 000 000
Производство
Haishang Films, Central Motion Picture, DaiMai Entertainment
Другие названия
Gold Mountain, Old Gold Mountain
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Обновлено 27 марта 2026
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