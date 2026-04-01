В 2008 году хитом оперного сезона стала живописная постановка «Травиаты» на одном из важнейших европейских оперных фестивалей на открытом воздухе – Санкт-Маргаретен. Этот великолепный спектакль на фоне австрийских гор и романтических руин древнеримской каменоломни записан в июле 2008 года. Художник-постановщик Манфред Ваба поместил трагическую историю демимонденки Виолетты Валери и её возлюбленного Альфреда Жермона в декорации, воспроизводящие парижскую Оперу Гарнье, с роскошными интерьерами и зрителями в ложах. Ваба и режиссёр Роберт Херцль предлагают интеллигентную и эффектную интерпретацию вердиевского шедевра, с подающей надежды австрийской сопрано Кристиане Кайзер и молодым французским тенором Жаном-Франсуа Боррасом в главных ролях. Спектакль впечатляет как визуальной, так и музыкальной стороной процесса.