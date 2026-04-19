Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мумия» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма TheatreHD: Курентзис: Дон Жуан
6.6
Киноафиша Фильмы TheatreHD: Курентзис: Дон Жуан
6.6

TheatreHD: Курентзис: Дон Жуан

, 2021
Mozart: Don Giovanni
Австрия, Франция, Япония, Германия / музыка / 18+
Билеты
Пойду 0
Не пойду 0
Билеты
Постер фильма TheatreHD: Курентзис: Дон Жуан
6.6
Билеты
Пойду 0
Не пойду 0

О фильме

Любовь к жизни и страсть к разрушению: взгляд звёздного дуэта Кастеллуччи и Курентзиса на двойственную природу великого искусителя. Новая постановка оперы Моцарта «Дон Жуан» задолго до премьеры оказалась в центре внимания критиков и зрителей и стала самым ожидаемым театральным событием Зальцбургского фестиваля-2021. И это неудивительно: спектакль создавали самые интригующие игроки оперной сцены. Теодор Курентзис и его оркестр и хор musicAeterna отвечали за музыку; один из ключевых участников современного театрального процесса Ромео Кастеллуччи — за сценическое воплощение. Главные партии исполнили дебютанты Зальцбурга: итальянский баритон Давиде Лучано (Дон Жуан) и солистка пермской оперы, российская сопрано Надежда Павлова (Донна Анна). «Дон Жуан» Вольфганга Амадея Моцарта был первой оперной постановкой Зальцбургского фестиваля в 1922 году. Тогда он прозвучал в исполнении Венского филармонического оркестра под управлением Рихарда Штрауса. Век спустя, в год, когда фестиваль продолжает праздновать столетний юбилей, «Дон Жуан» снова открывает оперную программу, на этот раз в постановке новатора и автора уникального театрального языка Ромео Кастеллуччи.

В ролях

Давиде Лучано
Мика Карес
Надежда Павлова
Michael Spyres
Федерика Ломбарди
Vito Priante
Сценарист Лоренцо да Понте
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Австрия / Франция / Япония / Германия
Продолжительность 3 часа 28 минут
Год выпуска 2021
Премьера в мире 19 апреля 2026
Дата выхода
19 апреля 2026 Казахстан 18+
Производство Österreichischer Rundfunk (ORF), ARTE, NHK
Другие названия
Mozart: Don Giovanni

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
Формула Кино ЦДМ
19:30 от 1200 ₽
Полное расписание и билеты

«TheatreHD: Курентзис: Дон Жуан» в кинотеатрах

пт 24 пт 1 пт 8 вс 24
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «TheatreHD: Курентзис: Дон Жуан»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Формула Кино ЦДМ
Кузнецкий Мост
2D
19:30 от 1200 ₽
Полное расписание и билеты
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше