Любовь к жизни и страсть к разрушению: взгляд звёздного дуэта Кастеллуччи и Курентзиса на двойственную природу великого искусителя. Новая постановка оперы Моцарта «Дон Жуан» задолго до премьеры оказалась в центре внимания критиков и зрителей и стала самым ожидаемым театральным событием Зальцбургского фестиваля-2021. И это неудивительно: спектакль создавали самые интригующие игроки оперной сцены. Теодор Курентзис и его оркестр и хор musicAeterna отвечали за музыку; один из ключевых участников современного театрального процесса Ромео Кастеллуччи — за сценическое воплощение. Главные партии исполнили дебютанты Зальцбурга: итальянский баритон Давиде Лучано (Дон Жуан) и солистка пермской оперы, российская сопрано Надежда Павлова (Донна Анна). «Дон Жуан» Вольфганга Амадея Моцарта был первой оперной постановкой Зальцбургского фестиваля в 1922 году. Тогда он прозвучал в исполнении Венского филармонического оркестра под управлением Рихарда Штрауса. Век спустя, в год, когда фестиваль продолжает праздновать столетний юбилей, «Дон Жуан» снова открывает оперную программу, на этот раз в постановке новатора и автора уникального театрального языка Ромео Кастеллуччи.