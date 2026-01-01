Бесконечный день Владимира Каляева

, 2026
Россия / документальный / 12+
О фильме

Размеренная жизнь физика Владимира Каляева резко изменилась после крушения в декабре 2024 года танкеров с мазутом в Керченском проливе. Наскоро покинув лабораторию Сколтеха, он отправился волонтером в Анапу — тестировать экспериментальные методики по ликвидации мазута. Вокруг Владимира, с его бешеной энергией и энтузиазмом, быстро собралась группа волонтёров. Экспериментальный проект назвали «КБ Каляева» — «Конструкторское бюро Каляева». После новогодних праздников Сколтех оформил учёному командировку. С 28 декабря Владимир совершенствует технологию очистки в условиях штормов, ветров, загрязнённого побережья и токсичных нефтепродуктов.

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 43 минуты
Год выпуска 2026

