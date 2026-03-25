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1555 год. Хан Девлет Гирей собирает многотысячное войско с целью похода на русские земли. Одновременно царский воевода Иван Васильевич Шереметев отправляется по указанию царя «воевать Мамаев луг» и отогнать крымские стада на север. Обнаружив ханскую переправу, Шереметев начинает преследование татар. Спасаясь от нависшей угрозы, крымский хан незамедлительно разворачивает свою орду назад, однако внезапно сталкивается с передовым отрядом войска боярина Шереметева у села Судбищи.