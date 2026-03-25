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Судбищенская битва - Тизер-трейлер
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Судбищенская битва

, 2026
Россия / исторический / 12+
Трейлеры
Судбищенская битва - Тизер-трейлер
Судбищенская битва  Тизер-трейлер

О фильме

1555 год. Хан Девлет Гирей собирает многотысячное войско с целью похода на русские земли. Одновременно царский воевода Иван Васильевич Шереметев отправляется по указанию царя «воевать Мамаев луг» и отогнать крымские стада на север. Обнаружив ханскую переправу, Шереметев начинает преследование татар. Спасаясь от нависшей угрозы, крымский хан незамедлительно разворачивает свою орду назад, однако внезапно сталкивается с передовым отрядом войска боярина Шереметева у села Судбищи.

В ролях

Кирилл Зайцев
Кирилл Зайцев
Екатерина Кидярова
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Год выпуска 2026

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 25 марта 2026

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Судбищенская битва - Тизер-трейлер
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