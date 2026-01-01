Гулливер в стране Лилипутов

В центре истории — шестиклассник Саша Гуляев с издевательским прозвищем Гулливер. Он самый низкий в классе, но мечтает о великих делах. В семье его тоже считают «еще маленьким» — опекают и не дают самостоятельности.

Во время семейного отдыха на море Саша, желая доказать родителям, что уже взрослый, заплывает слишком далеко на каноэ, и его затягивает под воду некая сила. Саша приходит в себя на незнакомом берегу в окружении лилипутов, размером с его большой палец. Он оказался в королевстве Лилипутия, которое ведет непримиримую войну с другим королевством из-за пустяковой причины — с какой стороны правильнее бить яйцо.

В новом мире Саша впервые ощущает себя значимым и сильным, однако быстро выясняется, что его «величие» — лишь инструмент. Для них он — ресурс и оружие, способное изменить исход конфликта.

У правителя есть дочь — единственная, кто готова поставить под сомнение причины конфликта. Но она ровесница Саши и, конечно, с ней никто не считается. Именно с ней Саша пытается найти путь к примирению уверенных в своей правоте взрослых.