Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пиноккио: Раскрепощенный» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Vaazha II: Biopic of a Billion Bros
8.4
Киноафиша Фильмы Vaazha II: Biopic of a Billion Bros
8.4

Vaazha II: Biopic of a Billion Bros

, 2026
Vaazha II: Biopic of a Billion Bros
Индия / драма
Пойду 2
Не пойду 0
Постер фильма Vaazha II: Biopic of a Billion Bros
8.4
Пойду 2
Не пойду 0

В ролях

Ameen
Виджай Бабу
Альфонс Путрен
Amith Mohan Rajeshwari
Sudheesh
Nihal Nizam
Hashir
Hashir
S. Sabir
Vinayak Mali
Devaraj T R
Sajin
Аджу Варгиз
Manoj
Angel Maria
Режиссер Savin S.A.
Сценарист Випин Дас, Nashid Mohamed Famy, Rohit GR, Nidhin Nagesh
Композитор Анкит Менон, Arcado, Ashwin Aryan, Muthu B, Electronic Kili
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 15 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 2 апреля 2026
Дата выхода
2 апреля 2026 Австралия
2 апреля 2026 Великобритания
2 апреля 2026 Германия
2 апреля 2026 Индия U/A 13+
2 апреля 2026 Ирландия 12A
2 апреля 2026 Канада
5 апреля 2026 Латвия 12+
2 апреля 2026 ОАЭ 18TC
3 апреля 2026 Польша
2 апреля 2026 Чехия
Сборы в мире $5 709 987
Производство Icon Cinemas, Icon Studios, Imagin Cinemas
Другие названия
Vaazha II: Biopic of a Billion Bros, Vaazha 2

Рейтинг фильма

8.4
Оцените 14 голосов
8 IMDb
Обновлено 24 марта 2026

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Мой дикий друг. Возвращение домой
Мой дикий друг. Возвращение домой
2026, Россия, семейный
Её личный ад
Её личный ад
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Подглядела, что иностранцы кладут вместо дверного коврика: сделала так же – теперь дома чистота
Сушилка для посуды на кухне уже считается «колхозом»: есть 6 стильных замен, которые освободят столешницу
Возвращаюсь в «Ермолино» только ради этих 3 продуктов — дешевле и вкуснее, чем в любом супермаркете
Кинг придумал самого страшного клоуна в истории из-за рекламы — вот почему Пеннивайз так выглядит
Миллионы знают что Джек Воробей — капитан: а почему «Жемчужина» стала черной ответит 1% фанатов «Пиратов Карибского моря»
«И машину отнял, и тест прошел»: продолжите 5 смешных цитат из комедии «Мимино»
«Я весьма недурно кидаю каштаны» — не просто странная фраза Бильбо: объясняем, что он сказал Торину Дубощиту
Внимание, тест-перекличка: сможете угадать 6 советских фильмов только по имени персонажа?
«Триикс Медиа» объявили новое голосование за лучший сериал 2026-го, но интриги нет: победитель определился за полчаса
В этом тесте всего 1 вопрос, зато какой! Попробуйте угадать советский фильм, зашифрованный в ребусе
В ленивый вечер от скуки спасут эти 3 шикарных мини-детектива Netflix — у каждого от 7 баллов и выше на IMDb
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше