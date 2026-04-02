В ролях
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Savin S.A.
Сценарист
Випин Дас, Nashid Mohamed Famy, Rohit GR, Nidhin Nagesh
Композитор
Анкит Менон, Arcado, Ashwin Aryan, Muthu B, Electronic Kili
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 15 минут
Год выпуска
2026
Премьера в мире
2 апреля 2026
Дата выхода
|2 апреля 2026
|Австралия
|
|
|2 апреля 2026
|Великобритания
|
|
|2 апреля 2026
|Германия
|
|
|2 апреля 2026
|Индия
|
|U/A 13+
|2 апреля 2026
|Ирландия
|
|12A
|2 апреля 2026
|Канада
|
|
|5 апреля 2026
|Латвия
|
|12+
|2 апреля 2026
|ОАЭ
|
|18TC
|3 апреля 2026
|Польша
|
|
|2 апреля 2026
|Чехия
|
|
Сборы в мире
$5 709 987
Производство
Icon Cinemas, Icon Studios, Imagin Cinemas
Другие названия
Vaazha II: Biopic of a Billion Bros, Vaazha 2