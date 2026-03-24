Когда московский банкир Денис получает загадочный звонок от старого друга Шарля, сотрудника департамента невостребованных вкладов старейшего банка в мире Монте деи Паски ди Сиена, он и представить не может, что окажется втянут в авантюру, достойную приключенческих романов. В банке обнаружен невостребованный вклад XVIII века — 20 тысяч золотых луидоров, сделанных неким Блезом Мари де Айди, мальтийским рыцарем. Сегодня эта сумма равна более 10 миллионам евро, а по завещанию получить ее могут наследники князей Черкасских. Денис и Шарль решают найти потомков и получить два миллиона евро за посредничество, но вскоре узнают, что они не единственные, кто охотится за этим вкладом. Информацию о вкладе продал русским мафиози сам глава департамента Винсент, рассчитывая на свою долю. Теперь Париж превращается в арену опасной игры, где на кону не только золото, но и жизни...