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Постер фильма Тайна мальтийского рыцаря
Тайна мальтийского рыцаря - Трейлер
Киноафиша Фильмы Тайна мальтийского рыцаря

Тайна мальтийского рыцаря

, 2026
Россия / приключения, исторический / 12+
Трейлеры
Постер фильма Тайна мальтийского рыцаря
Тайна мальтийского рыцаря - Трейлер
Тайна мальтийского рыцаря  Трейлер

О фильме

Когда московский банкир Денис получает загадочный звонок от старого друга Шарля, сотрудника департамента невостребованных вкладов старейшего банка в мире Монте деи Паски ди Сиена, он и представить не может, что окажется втянут в авантюру, достойную приключенческих романов. В банке обнаружен невостребованный вклад XVIII века — 20 тысяч золотых луидоров, сделанных неким Блезом Мари де Айди, мальтийским рыцарем. Сегодня эта сумма равна более 10 миллионам евро, а по завещанию получить ее могут наследники князей Черкасских. Денис и Шарль решают найти потомков и получить два миллиона евро за посредничество, но вскоре узнают, что они не единственные, кто охотится за этим вкладом. Информацию о вкладе продал русским мафиози сам глава департамента Винсент, рассчитывая на свою долю. Теперь Париж превращается в арену опасной игры, где на кону не только золото, но и жизни...

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2026

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 24 марта 2026

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Тайна мальтийского рыцаря - Трейлер
Тайна мальтийского рыцаря Трейлер
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