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Постер мультфильма The Last Blossom
7.2
Киноафиша Фильмы The Last Blossom
7.2

The Last Blossom

, 2025
Housenka
Япония / анимация, драма / 18+
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Постер мультфильма The Last Blossom
7.2
Пойду 0
Не пойду 0

В ролях

Нацуки Ханаэ
Нацуки Ханаэ
Kensuke Nagata
Каору Кобаяси
Каору Кобаяси
Akutsu (1986)
Хикари Мицусима
Хикари Мицусима
Nana Nagata (younger)
Йошико Миядзаки
Nana Nagata (Older)
Hideaki Murata
Hayashida
Kouta Nakayama
Konishi
Сома Саито
Wakamatsu
Пьер Таки
Housenka Flower
Дзюнки Тодзука
Дзюнки Тодзука
Akutsu (2023)
Хироки Ясумото
Хироки Ясумото
Tsutsumi
Режиссер Баку Киносита
Сценарист Баку Киносита, Kazuya Konomoto
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Япония
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 9 июня 2025
Дата выхода
31 декабря 2025 Таиланд
27 мая 2026 Франция TP
10 октября 2025 Япония G
Сборы в мире $5 477
Производство Clap Animation Studio
Другие названия
Housenka, The Last Blossom, Le dernier souffle d'un yakusa, ホウセンカ, 奇蹟鳳仙花, Touch-Me-Not

Рейтинг мультфильма

7.2
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие мультфильмы 
Обновлено 24 марта 2026

Отзывы о мультфильме

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