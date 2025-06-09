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7.2
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The Last Blossom
7.2
The Last Blossom
, 2025
Housenka
Япония / анимация, драма / 18+
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О мультфильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
7.2
Пойду
0
Не пойду
0
В ролях
Нацуки Ханаэ
Kensuke Nagata
Каору Кобаяси
Akutsu (1986)
Хикари Мицусима
Nana Nagata (younger)
Йошико Миядзаки
Nana Nagata (Older)
Hideaki Murata
Hayashida
Kouta Nakayama
Konishi
Сома Саито
Wakamatsu
Пьер Таки
Housenka Flower
Дзюнки Тодзука
Akutsu (2023)
Хироки Ясумото
Tsutsumi
Режиссер
Баку Киносита
Сценарист
Баку Киносита
,
Kazuya Konomoto
Все актеры и съемочная группа
Детали мультфильма
Страна
Япония
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2025
Премьера в мире
9 июня 2025
Дата выхода
31 декабря 2025
Таиланд
27 мая 2026
Франция
TP
10 октября 2025
Япония
G
Сборы в мире
$5 477
Производство
Clap Animation Studio
Другие названия
Housenka, The Last Blossom, Le dernier souffle d'un yakusa, ホウセンカ, 奇蹟鳳仙花, Touch-Me-Not
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Рейтинг мультфильма
7.2
Оцените
10
голосов
7.1
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года
Лучшие мультфильмы
Обновлено 24 марта 2026
Кадры из мультфильма
Отзывы о мультфильме
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