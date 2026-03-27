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Постер фильма Happy Raj
6.8
Киноафиша Фильмы Happy Raj
6.8

Happy Raj

, 2026
Happy Raj
Индия / драма, мелодрама
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Постер фильма Happy Raj
6.8
Пойду 0
Не пойду 0

В ролях

Г. В. Пракаш Кумар
Ananda Raj
Sri Gouri Priya
Kavya
Prathana Nathan
Thenmozhi
George Maryan
Kathamuthu
Abbas
Rajiv
Geetha Kailasam
Gomathi
Adhirchi Arun
Marimuthu
Madurai Muthu
Boskey
Mohammed Rasool
Mahesh Devi
Reena Rajiv
Mtdox
Sunil Bhaskar
Baanumathi
Kavya's Friend
Режиссер Maria Raja Elanchezian
Сценарист Maria Raja Elanchezian
Композитор Justin Prabhakaran
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 39 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 27 марта 2026
Дата выхода
27 марта 2026 ОАЭ 18TC
Сборы в мире $23 767
Производство Beyond Pictures
Другие названия
Happy Raj

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
Обновлено 24 марта 2026

Отзывы о фильме

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