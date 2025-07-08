В ролях
Žygimantė Elena Jakštaitė
Ilona
Нериюс Гадляускас
Matas' Father
Jolanta Dapkūnaitė
Matas' Mother
Vitalija Mockevičiūtė
Kristina
Jūratė Vilūnaitė
Ilona's Mother
Marija Baranauskaite Liberman
Friend at the Party
Laimute Strimaityte
Brone
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Gabriele Urbonaite
Сценарист
Gabriele Urbonaite
Композитор
Edvards Broders
Детали фильма
Страна
Литва / Латвия / Бельгия
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2025
Премьера онлайн
27 ноября 2025
Премьера в мире
8 июля 2025
Сборы в мире
$36 976
Производство
Harald House, Mima Films, Studio Uljana Kim
Другие названия
Renovation, Prenova, Renovace, Renovácia, Renovacija