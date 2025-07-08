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Постер фильма Renovation
7.1
Киноафиша Фильмы Renovation
7.1

Renovation

, 2025
Renovation
Литва, Латвия, Бельгия / драма / 18+
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Постер фильма Renovation
7.1
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В ролях

Хелене Бергсхолм
Sigrid
Роман Луцкий
Oleg
Žygimantė Elena Jakštaitė
Ilona
Айсте Диржюте
Айсте Диржюте
Laura
Шарунас Зенкевичюс
Matas
Андрюс Бялобжескис
Андрюс Бялобжескис
Arturas
Нериюс Гадляускас
Matas' Father
Jolanta Dapkūnaitė
Matas' Mother
Vitalija Mockevičiūtė
Kristina
Jūratė Vilūnaitė
Ilona's Mother
Marija Baranauskaite Liberman
Friend at the Party
Laimute Strimaityte
Brone
Режиссер Gabriele Urbonaite
Сценарист Gabriele Urbonaite
Композитор Edvards Broders
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Литва / Латвия / Бельгия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 27 ноября 2025
Премьера в мире 8 июля 2025
Дата выхода
23 марта 2026 Литва N13
Сборы в мире $36 976
Производство Harald House, Mima Films, Studio Uljana Kim
Другие названия
Renovation, Prenova, Renovace, Renovácia, Renovacija

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Обновлено 20 марта 2026

Отзывы о фильме

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