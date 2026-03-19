Газетный издатель, желая показать несостоятельность осуждения на основе косвенных доказательств, решает найти добровольца, который согласится быть обвиненным в преступлении, которого он не совершал, с тем, чтобы после вынесения приговора привести доказательства его невиновности…
|9 апреля 1957
|Германия
|12
|1 марта 1957
|Ирландия
|10 февраля 1958
|Испания
|4 июня 1957
|Португалия
|13 сентября 1956
|США
|NR
|26 июля 1957
|Финляндия
|K-16
|1 декабря 2004
|Франция
|29 апреля 1957
|Швеция
|15
|2 сентября 2000
|Япония