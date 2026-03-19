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Постер фильма По ту сторону разумного сомнения
6.9
По ту сторону разумного сомнения - Трейлер
Киноафиша Фильмы По ту сторону разумного сомнения
6.9

По ту сторону разумного сомнения

, 1956
Beyond a Reasonable Doubt
США / криминал, драма, нуар / 18+
Трейлеры
Постер фильма По ту сторону разумного сомнения
6.9
По ту сторону разумного сомнения - Трейлер
По ту сторону разумного сомнения  Трейлер

О фильме

Газетный издатель, желая показать несостоятельность осуждения на основе косвенных доказательств, решает найти добровольца, который согласится быть обвиненным в преступлении, которого он не совершал, с тем, чтобы после вынесения приговора привести доказательства его невиновности…

В ролях

Дэна Эндрюс
Tom Garrett
Джоан Фонтейн
Джоан Фонтейн
Susan Spencer
Сидни Блэкмер
Austin Spencer
Артур Франц
Bob Hale
Филип Бурнюф
Dist. Atty. Roy Thompson
Эд Биннс
Эд Биннс
Lt. Kennedy
Шепперд Страдвик
Jonathan Wilson
Барбара Николс
Dolly Moore
Уильям Ф. Лейчестер
Charlie Miller
Дэн Сеймур
Карлтон Янг
Charles Evans
Режиссер Фриц Ланг
Сценарист Дуглас Морроу
Композитор Herschel Burke Gilbert
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 1956
Премьера в мире 13 сентября 1956
Дата выхода
9 апреля 1957 Германия 12
1 марта 1957 Ирландия
10 февраля 1958 Испания
4 июня 1957 Португалия
13 сентября 1956 США NR
26 июля 1957 Финляндия K-16
1 декабря 2004 Франция
29 апреля 1957 Швеция 15
2 сентября 2000 Япония
Производство Bert E. Friedlob Productions
Другие названия
Beyond a Reasonable Doubt, Jenseits allen Zweifels, Más allá de la duda, A Verdade e o Medo, Coupable à l'unanimité, Det perfekte alibi, Dincolo de orice îndoială, Elektriska stolen väntar, Falskt alibi, Invraisemblable vérité, Kétségtelenül indokolt, L'alibi era perfetto, L'invraisemblable vérité, Ponad wszelką wątpliwość, Sähkötuoli odottaa, Savrseni alibi, Schuldig bevonden, Suplício de uma Alma, Ta ihni itan pseftika, Varaye Shakke Maeghool, Verdwenen alibi, Τα ίχνη ήταν ψεύτικα, Отвъд разумното съмнение, По ту сторону разумного сомнения, 条理ある疑いの彼方に, Ponad wszelka watpliwosc

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
6.9 IMDb
Обновлено 19 марта 2026

Трейлеры фильма

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По ту сторону разумного сомнения - Трейлер
По ту сторону разумного сомнения Трейлер
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