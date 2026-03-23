В ролях
Sabitha Anand
Annamma Varghese
Harisree Ashokan
Purushothaman
Ann Augustine
Nisha Chandrakumar
Neethu Krishna
Rosa Jayadevan
Balachandra Menon
KN Varghese
Нэвин Поули
John Varghese
Маниянпилла Раджу
Ramkrishnan
Nishanth Sagar
Tobin Varghese
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Б. Унникришнан
Сценарист
Б. Унникришнан
Композитор
Джастин Варгхезе
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 42 минуты
Год выпуска
2026
Премьера онлайн
24 апреля 2026
Премьера в мире
23 марта 2026
Дата выхода
|26 марта 2026
|Великобритания
|
|12A
|23 марта 2026
|Германия
|
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|26 марта 2026
|Индия
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|U
|26 марта 2026
|ОАЭ
|
|18TC
Сборы в мире
$211 245
Производство
RD Illuminations, Sree Gokulam Movies