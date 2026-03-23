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Постер фильма Prathichaya
6.1
Киноафиша Фильмы Prathichaya
6.1

Prathichaya

, 2026
Prathichaya
Индия / драма
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Постер фильма Prathichaya
6.1
Пойду 0
Не пойду 0

В ролях

Вишну Агастья
Aravindan
Sabitha Anand
Annamma Varghese
Harisree Ashokan
Purushothaman
Ann Augustine
Nisha Chandrakumar
Neethu Krishna
Rosa Jayadevan
Faizah Mariam
Balachandra Menon
KN Varghese
Нэвин Поули
John Varghese
Маниянпилла Раджу
Ramkrishnan
Nishanth Sagar
Tobin Varghese
Saikumar
Шарафудхин
Ravi Madhavan
Режиссер Б. Унникришнан
Сценарист Б. Унникришнан
Композитор Джастин Варгхезе
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 42 минуты
Год выпуска 2026
Премьера онлайн 24 апреля 2026
Премьера в мире 23 марта 2026
Дата выхода
26 марта 2026 Великобритания 12A
23 марта 2026 Германия
26 марта 2026 Индия U
26 марта 2026 ОАЭ 18TC
Сборы в мире $211 245
Производство RD Illuminations, Sree Gokulam Movies
Другие названия
Prathichaya

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 11 голосов
5.7 IMDb
Обновлено 19 марта 2026

Отзывы о фильме

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