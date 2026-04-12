Документальный фильм «Гагарин. Обнимая мир» посвящен Юрию Алексеевичу Гагарину – советскому лётчику-космонавту, Герою Советского Союза, кавалеру высших знаков отличия и почётному гражданину многих государств, российских и зарубежных городов. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком в мировой истории, совершившим полёт в космическое пространство. С этого дня началась эра покорения космоса человеком. В 2024 году мы отмечали 90-летие со дня его рождения. Полёт Юрия Гагарина и последовавшая за ним «Миссия мира», в ходе которой первый космонавт объехал огромное количество стран, стали важнейшим фактором формирования положительного образа нашей страны, страны-первопроходца. Именно её гражданин стал в сердцах миллионов образцом истинного мужества, показал, что для человека нет ничего невозможного. Фильм «Гагарин. Обнимая мир» не только напомнит зрителям о полёте Юрия Гагарина, но и расскажет о том, что базовые ценности совпадают у представителей самых разных стран и народов, о том, как важно ценить многообразие мира и о том, что диалог культур – путь к балансу и гармонии на планете.