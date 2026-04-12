Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Призрак в клетке» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Гагарин. Обнимая мир
Киноафиша Фильмы Гагарин. Обнимая мир

Гагарин. Обнимая мир

, 2024
Россия / документальный / 18+
Постер фильма Гагарин. Обнимая мир

О фильме

Документальный фильм «Гагарин. Обнимая мир» посвящен Юрию Алексеевичу Гагарину – советскому лётчику-космонавту, Герою Советского Союза, кавалеру высших знаков отличия и почётному гражданину многих государств, российских и зарубежных городов. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком в мировой истории, совершившим полёт в космическое пространство. С этого дня началась эра покорения космоса человеком. В 2024 году мы отмечали 90-летие со дня его рождения. Полёт Юрия Гагарина и последовавшая за ним «Миссия мира», в ходе которой первый космонавт объехал огромное количество стран, стали важнейшим фактором формирования положительного образа нашей страны, страны-первопроходца. Именно её гражданин стал в сердцах миллионов образцом истинного мужества, показал, что для человека нет ничего невозможного. Фильм «Гагарин. Обнимая мир» не только напомнит зрителям о полёте Юрия Гагарина, но и расскажет о том, что базовые ценности совпадают у представителей самых разных стран и народов, о том, как важно ценить многообразие мира и о том, что диалог культур – путь к балансу и гармонии на планете.

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 37 минут
Год выпуска 2024

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 1 голос
Написать отзыв
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 27 апреля 2026

Отзывы о фильме

romchik_lemon 12 апреля 2026, 12:05
Превосходное продолжение обзорного фильма "Гагарин.Человек, сошедший с небес", более детально раскрывающее тему заграничных поездок… Читать дальше…
Киноафиша.инфо 27 апреля 2026, 20:09
Были рады прочесть ваш отзыв, спасибо!
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Мой дикий друг. Возвращение домой
Мой дикий друг. Возвращение домой
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Её личный ад
Её личный ад
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Сушилка для посуды на кухне уже считается «колхозом»: есть 6 стильных замен, которые освободят столешницу
Нужно ли закрывать крышку в дачном туалете или стоит проветривать: запомните раз и навсегда и подругам расскажите
Наглые мамочки нашли способ уговорить пассажиров уступать нижнюю полку в поезде: схема простая как 3 копейки – не ведитесь
«И машину отнял, и тест прошел»: продолжите 5 смешных цитат из комедии «Мимино»
В России все-таки покажут «Одиссею» Нолана — дата премьеры уже известна: и тянуть с походом в кинотеатр не стоит
Шибрагиных заменили красоткой из Следкома – НТВ готовит женскую версию «Первого отдела»: «Влюбился с первых кадров»
Внимание, тест-перекличка: сможете угадать 6 советских фильмов только по имени персонажа?
Миллионы знают что Джек Воробей — капитан: а почему «Жемчужина» стала черной ответит 1% фанатов «Пиратов Карибского моря»
Okko исполнилось 15 лет: зрители выбрали 5 лучших российских сериалов платформы — «"Лихие" в топе, а "Трассы" нет — это шутка?»
В этом тесте всего 1 вопрос, зато какой! Попробуйте угадать советский фильм, зашифрованный в ребусе
«Триикс Медиа» объявили новое голосование за лучший сериал 2026-го, но интриги нет: победитель определился за полчаса
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше