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Постер фильма Arranged Love
Киноафиша Фильмы Arranged Love

Arranged Love

, 2025
Arranged Love
Австралия / мелодрама / 18+
Постер фильма Arranged Love

В ролях

Fatema Khan
Merunasri
Atharv Kolhatkar
Dhaventhiran
Mathew Swift
Brian
Aurnab As-Saber
Rizwan
Sam Liddell
Accounting Firm Client
Ming Yang Lim
Charlie
Janelle Bailey-Moore
Accounting Firm Partner
Камал
Matt Young
Accounting Firm Client
Sarang Masrani
Gayathri's Brother
Suzanne Webcke
Cathy Wilson
Режиссер Sanjane Koneshamoorthy
Сценарист Sanjane Koneshamoorthy
Композитор Beven Elankumaran
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Австралия
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2025
Сборы в мире $4 279
Производство Jeevanthi Films
Другие названия
Arranged Love

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Обновлено 11 марта 2026

Отзывы о фильме

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