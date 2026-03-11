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Arranged Love
Arranged Love
, 2025
Arranged Love
Австралия / мелодрама / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Места съёмок
В ролях
Fatema Khan
Merunasri
Atharv Kolhatkar
Dhaventhiran
Mathew Swift
Brian
Aurnab As-Saber
Rizwan
Sam Liddell
Accounting Firm Client
Ming Yang Lim
Charlie
Janelle Bailey-Moore
Accounting Firm Partner
Камал
Matt Young
Accounting Firm Client
Sarang Masrani
Gayathri's Brother
Suzanne Webcke
Cathy Wilson
Режиссер
Sanjane Koneshamoorthy
Сценарист
Sanjane Koneshamoorthy
Композитор
Beven Elankumaran
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Австралия
Продолжительность
1 час 50 минут
Год выпуска
2025
Сборы в мире
$4 279
Производство
Jeevanthi Films
Другие названия
Arranged Love
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Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года
Обновлено 11 марта 2026
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