В ролях
Odisey Tsvetkov
Baiat bulgar 2
Asen Dankov
Sateanul nervos
Yoana Gladnishka
Mama copilului disparut
Marc Gliga
Copilul refugiat
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Cecilia Stefanescu
Сценарист
Cecilia Stefanescu
Композитор
Andrei Dinescu, Sebastian Zsemlye
Детали фильма
Страна
Румыния / Болгария
Продолжительность
1 час 42 минуты
Год выпуска
2025
Премьера в мире
13 марта 2026
Сборы в мире
$7 337
Производство
Point Film, Libra Films, Libra Film Productions
Другие названия
Un loc sigur, A Safe Place, Pelgupaik, 暗湧, 静水兴波