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Постер фильма A Safe Place
5.6
Киноафиша Фильмы A Safe Place
5.6

A Safe Place

, 2025
Un loc sigur
Румыния, Болгария / драма / 18+
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Постер фильма A Safe Place
5.6
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В ролях

Марина Пали
Lucia
Virgil Aioanei
Gelu
Эмиль Манданак
Vladimir
Bianca Cuculici
Cristina
Роландо Матсангос
Mihai
Alex-Ioan Petre
Doru
Odisey Tsvetkov
Baiat bulgar 2
Asen Dankov
Sateanul nervos
Yoana Gladnishka
Mama copilului disparut
Gergana Pletnyova
Marc Gliga
Copilul refugiat
Режиссер Cecilia Stefanescu
Сценарист Cecilia Stefanescu
Композитор Andrei Dinescu, Sebastian Zsemlye
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Румыния / Болгария
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2025
Премьера в мире 13 марта 2026
Дата выхода
13 марта 2026 Румыния
Сборы в мире $7 337
Производство Point Film, Libra Films, Libra Film Productions
Другие названия
Un loc sigur, A Safe Place, Pelgupaik, 暗湧, 静水兴波

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 10 голосов
5.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Обновлено 11 марта 2026

Отзывы о фильме

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