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Постер фильма Мои таёжные каникулы
Мои таёжные каникулы - Трейлер
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Мои таёжные каникулы

, 2026
Мэхээлэчээн булчут
Россия / семейный / 6+
Трейлеры
Постер фильма Мои таёжные каникулы
Мои таёжные каникулы - Трейлер
Мои таёжные каникулы  Трейлер

О фильме

Фильм по мотивам рассказов Тимофея Сметанина и Якова Стручкова про охотника Мэхээлэчээн. На свой день рождения уже семилетний Миша получает от родителей в подарок не модный гаджет, а забавного щенка Сэргэх. Избалованный всеми мальчик остается недовольным от живого подарка "ожидание-реальность" и устаревает истерику на свой праздник. Дедушка берет внука Мишу с собой в тайгу. Рыбалка с дедом и знакомство с живой природой обрывается встречей с браконьерами, охотившимися на редкое животное – которое является хранителем леса. Мише и его деду предстоит противостоять команде браконьеров, чтобы защитить Волшебного оленя. Деда Мэхээлэчээн захватывают охотники. А у Миши, заблудившегося в дебрях бесконечной тайги, просыпается дар понимать язык животных, благодаря чему он сможет позвать на помощь обитателей леса, чтобы освободить деда и спасти лес. Недетские приключения Миши в просторах живой природы становятся для него настоящим испытанием, закаляя в нем храбрость и пробуждая настоящий характ

В ролях

Vasily Borisov
Damir Dyakonov
Федот Львов
Федот Львов
Algys Makarov
Dulustan Mukhin
Юлия Мярина
Юлия Мярина
Данил Осипов
Данил Осипов
Айаал Винокуров
Сценарист Nadezhda Ilina, Nyurguyana Struchkova
Композитор Moisey Kobyakov
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2026
Сборы в мире $274 896
Другие названия
Mekheelecheen Bulchut, Moi taezhnye kanikuly, Moi tayozhnye kanikuly, Мои таежные каникулы, Мэхээлэчээн Булчут

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 16 марта 2026

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Мои таёжные каникулы - Трейлер
Мои таёжные каникулы Трейлер
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