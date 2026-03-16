Фильм по мотивам рассказов Тимофея Сметанина и Якова Стручкова про охотника Мэхээлэчээн. На свой день рождения уже семилетний Миша получает от родителей в подарок не модный гаджет, а забавного щенка Сэргэх. Избалованный всеми мальчик остается недовольным от живого подарка "ожидание-реальность" и устаревает истерику на свой праздник. Дедушка берет внука Мишу с собой в тайгу. Рыбалка с дедом и знакомство с живой природой обрывается встречей с браконьерами, охотившимися на редкое животное – которое является хранителем леса. Мише и его деду предстоит противостоять команде браконьеров, чтобы защитить Волшебного оленя. Деда Мэхээлэчээн захватывают охотники. А у Миши, заблудившегося в дебрях бесконечной тайги, просыпается дар понимать язык животных, благодаря чему он сможет позвать на помощь обитателей леса, чтобы освободить деда и спасти лес. Недетские приключения Миши в просторах живой природы становятся для него настоящим испытанием, закаляя в нем храбрость и пробуждая настоящий характ