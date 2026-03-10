Продолжение документального проекта «Очаги», который с 2020 года исследует пространство России через судьбы людей-созидателей. Пять новелл, пять человеческих историй, пять дорог — от Кинешмы до Камчатки. Герои фильма живут и работают в разных уголках России, но объединяет их главное — созидание и неравнодушие к истории и судьбе страны, к её пространству и земле, к наследию, храмам, традициям. Среди героев фильма — Пётр Шпиленок, связавший свою жизнь с заповедным делом и Камчаткой; предприниматель Юрий Усков, создающий в Йошкар-Оле технологическую экосистему будущего; Анор Тукаева, возрождающая храм-маяк и культурную память в Крохино на Белом Озере; Мария Мурашова, основатель «ЯМУЗЕЯ» в Кинешме; Андрей Колбасинов, автор проекта «Нитка», который возрождает традиции русского чаепития.