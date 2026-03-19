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Постер фильма Aadu 3
6.8
Киноафиша Фильмы Aadu 3
6.8

Aadu 3

, 2026
Aadu 3
Индия / боевик, комедия
Пойду 1
Не пойду 0
Постер фильма Aadu 3
6.8
Пойду 1
Не пойду 0

В ролях

Джаясурья
Shaji Pappan
Сайджу Куруп
Arakkal Abu
Dharmajan Bolgatty
Sachin Cleetus
Bhagath Baby Manuel
Krishnan Mandaram
Harikrishnan
Lolan
Vineeth Mohan
Kuttan Moonga
Unni Rajan P. Dev
Bastin Pathrose
Виджай Бабу
Sarbath Shameer
Шебин Бенсон
Alleya Bourne
Cassandra
Индранс
P.P. Sasi
Ренджи Паникер
Режиссер Midhun Manual Thomas
Сценарист Midhun Manual Thomas
Композитор Шаан Рахман, Dawn Vincent
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 30 минут
Год выпуска 2026
Премьера онлайн 1 мая 2026
Премьера в мире 19 марта 2026
Дата выхода
19 марта 2026 Бахрейн
19 марта 2026 Бельгия 12
19 марта 2026 Великобритания 12A
19 марта 2026 Германия 16
19 марта 2026 Индия U
19 марта 2026 Ирландия 12A
19 марта 2026 Катар
19 марта 2026 Кувейт
19 марта 2026 Литва
19 марта 2026 Нидерланды 12
19 марта 2026 ОАЭ 18TC
19 марта 2026 Оман
27 марта 2026 Польша
19 марта 2026 Саудовская Аравия
26 марта 2026 Чехия
Сборы в мире $4 237 300
Производство Friday Film House, Kavya Film Company
Другие названия
Aadu 3, Aadu 3 - Part 1, Aadu 3: One Last Ride - Part 1, Mõnusad mehed 3

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 13 голосов
6.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 10 марта 2026

Отзывы о фильме

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