В ролях
Dharmajan Bolgatty
Sachin Cleetus
Bhagath Baby Manuel
Krishnan Mandaram
Vineeth Mohan
Kuttan Moonga
Unni Rajan P. Dev
Bastin Pathrose
Виджай Бабу
Sarbath Shameer
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Midhun Manual Thomas
Сценарист
Midhun Manual Thomas
Композитор
Шаан Рахман, Dawn Vincent
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 30 минут
Год выпуска
2026
Премьера онлайн
1 мая 2026
Премьера в мире
19 марта 2026
Дата выхода
|19 марта 2026
|Бахрейн
|
|
|19 марта 2026
|Бельгия
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|12
|19 марта 2026
|Великобритания
|
|12A
|19 марта 2026
|Германия
|
|16
|19 марта 2026
|Индия
|
|U
|19 марта 2026
|Ирландия
|
|12A
|19 марта 2026
|Катар
|
|
|19 марта 2026
|Кувейт
|
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|19 марта 2026
|Литва
|
|
|19 марта 2026
|Нидерланды
|
|12
|19 марта 2026
|ОАЭ
|
|18TC
|19 марта 2026
|Оман
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|27 марта 2026
|Польша
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|19 марта 2026
|Саудовская Аравия
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|26 марта 2026
|Чехия
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Сборы в мире
$4 237 300
Производство
Friday Film House, Kavya Film Company
Другие названия
Aadu 3, Aadu 3 - Part 1, Aadu 3: One Last Ride - Part 1, Mõnusad mehed 3