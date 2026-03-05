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5.9
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Sampradayaini Suppini Suddapusaani
5.9
Sampradayaini Suppini Suddapusaani
, 2026
Sampradayaini Suppini Suddapusaani
Индия / комедия, криминал
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
5.9
В ролях
Mohammad Ali
Raghava
Sivaji
Sriram
Радж Тирандас
Лайя
Uttara
Raghu Babu
Miravali
Rohan
Mittu
Satish Saripalli
Читрам Сину
Driving Instructor
Dhanraj
Constable Sudheer
Emanuel Jabardast
Michael
Принц Сесил
SI Vikram
Rajitha
Uttara’s Mother
Режиссер
Sudhir Sriram
Сценарист
Sudhir Sriram
Композитор
Ранджин Радж
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 15 минут
Год выпуска
2026
Сборы в мире
$11 438
Производство
ETV Win, Sree Sivaji Productions
Другие названия
Sampradayaini Suppini Suddapusaani, #SLR, Sampradayani Suppini Sudhapoosani
Еще
Рейтинг фильма
5.9
Оцените
15
голосов
5.3
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Обновлено 5 марта 2026
Отзывы о фильме
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