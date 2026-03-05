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Постер фильма Битир 2
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Битир 2

, 2026
Битир 2
Кыргызстан / комедия / 16+
Пойду 22
Не пойду 2
Постер фильма Битир 2
Пойду 22
Не пойду 2

О фильме

Жолдош — одинокий и болезненно экономный мужчина, который когда-то бросил семью из-за страха тратить деньги и брать на себя ответственность. Спустя годы он решает найти своего взрослого сына и попытаться наладить отношения. Но сын обижен за то, что отец оставил его в детстве. Параллельно развивается история сына, который строит свою семью и живёт иначе, чем его отец, заставляя Жолдоша впервые столкнуться с последствиями своего выбора.

Детали фильма

Страна Кыргызстан
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 5 марта 2026
Дата выхода
5 марта 2026 Кыргызстан 16+

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 5 голосов
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 4 марта 2026

Отзывы о фильме

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