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Жолдош — одинокий и болезненно экономный мужчина, который когда-то бросил семью из-за страха тратить деньги и брать на себя ответственность. Спустя годы он решает найти своего взрослого сына и попытаться наладить отношения. Но сын обижен за то, что отец оставил его в детстве. Параллельно развивается история сына, который строит свою семью и живёт иначе, чем его отец, заставляя Жолдоша впервые столкнуться с последствиями своего выбора.
|5 марта 2026
|Кыргызстан
|16+