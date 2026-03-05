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Нурсултан и Акерке — молодая супружеская пара. Он — лёгкий на подъем парень с мягким характером, которому никто не может отказать в просьбах. Она — трудолюбивая, справедливая и прямолинейная. Семейные трудности и мелкие ссоры день за днём обостряют их отношения. Однажды вечером после серьёзной ссоры они молча засыпают, а утром обнаруживают, что их души поменялись местами. Теперь Нурсултан находится в женском теле, а Акерке — в мужском.
|5 марта 2026
|Казахстан
|16+