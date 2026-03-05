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Ол сен емес - Трейлер
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Ол сен емес

, 2026
Ol sen emes
Казахстан / комедия
Трейлеры
Пойду 19
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Постер фильма Ол сен емес
Пойду 19
Не пойду 0
Ол сен емес - Трейлер
Ол сен емес  Трейлер

О фильме

Нурсултан и Акерке — молодая супружеская пара. Он — лёгкий на подъем парень с мягким характером, которому никто не может отказать в просьбах. Она — трудолюбивая, справедливая и прямолинейная. Семейные трудности и мелкие ссоры день за днём обостряют их отношения. Однажды вечером после серьёзной ссоры они молча засыпают, а утром обнаруживают, что их души поменялись местами. Теперь Нурсултан находится в женском теле, а Акерке — в мужском.

В ролях

Нурсултан Усенов
Акерке Арыс
Жанар Айжанова
Кайрат Адилгерей
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Казахстан
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 5 марта 2026
Дата выхода
5 марта 2026 Казахстан 16+

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 1 голос
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 6 марта 2026

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Ол сен емес - Трейлер
Ол сен емес Трейлер
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