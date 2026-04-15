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Постер фильма Больше неба
6.6
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6.6

Больше неба

, 2025
Wider than the Sky - Più grande del cielo
Швейцария, Италия / документальный / 18+
Постер фильма Больше неба
6.6

О фильме

Величайшая проблема, стоящая перед человечеством: именно так воспринимается искусственный интеллект. Но за пределами могущественных корпораций, которые его развивают, за пределами алгоритмов и роботов, за пределами социально-политических антиутопий… лежит очень человеческая загадка. «Больше неба» исследует эту загадку с помощью науки, поэзии и искусства. Это исследование, охватывающее весь мир, в поисках ответа, который раскроет, что делает нас людьми, что может спасти нас от разрушительного пути и помочь нам построить лучшее будущее.

В ролях

Katrin Amunts
Refik Anadol
Thomas Bitmatta
Antonio Damasio
Hanna Damasio
Hany Farid
Rainer Goebel
Will Jackson
Jonas T. Kaplan
Kingson Man
Andrea Moro
Rob Reich
Режиссер Valerio Jalongo
Сценарист Valerio Jalongo
Композитор Kety Fusco
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Швейцария / Италия
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2025
Производство AURA Film, Ameuropa International
Другие названия
Wider than the Sky - Più grande del cielo, Più grande del cielo, Wider than the Sky: Più grande del cielo

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Обновлено 15 апреля 2026

Отзывы о фильме

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