Величайшая проблема, стоящая перед человечеством: именно так воспринимается искусственный интеллект. Но за пределами могущественных корпораций, которые его развивают, за пределами алгоритмов и роботов, за пределами социально-политических антиутопий… лежит очень человеческая загадка. «Больше неба» исследует эту загадку с помощью науки, поэзии и искусства. Это исследование, охватывающее весь мир, в поисках ответа, который раскроет, что делает нас людьми, что может спасти нас от разрушительного пути и помочь нам построить лучшее будущее.