Можно ли смотреть на мир, не меняя его? Режиссёр Ян Чейни отправляет четырёх учёных — биолога, геолога, биоинженера и квантового физика — в путешествие-эксперимент. Без карт, без планов, без понимания, что их ждёт. Их задача — просто наблюдать. Но чем внимательнее они вглядываются в мир через маленькую красную рамку, тем больше вопросов возникает: может ли взгляд быть нейтральным? Не меняем ли мы всё, к чему прикасается наше внимание? Восемь глав, восемь уголков планеты, восемь неожиданных открытий — не только о природе реальности, но и о самих себе. Поэтичное и парадоксальное кино о том, как простое наблюдение превращается в философское приключение. Иногда чтобы увидеть главное — достаточно просто остановиться.