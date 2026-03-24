Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Айтматов» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Наблюдатель
8.1
Киноафиша Фильмы Наблюдатель
8.1

Наблюдатель

, 2025
Observer
США / документальный / 18+
Постер фильма Наблюдатель
8.1

О фильме

Можно ли смотреть на мир, не меняя его? Режиссёр Ян Чейни отправляет четырёх учёных — биолога, геолога, биоинженера и квантового физика — в путешествие-эксперимент. Без карт, без планов, без понимания, что их ждёт. Их задача — просто наблюдать. Но чем внимательнее они вглядываются в мир через маленькую красную рамку, тем больше вопросов возникает: может ли взгляд быть нейтральным? Не меняем ли мы всё, к чему прикасается наше внимание? Восемь глав, восемь уголков планеты, восемь неожиданных открытий — не только о природе реальности, но и о самих себе. Поэтичное и парадоксальное кино о том, как простое наблюдение превращается в философское приключение. Иногда чтобы увидеть главное — достаточно просто остановиться.

Режиссер Йен Чейни
Сценарист Йен Чейни
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2025
Производство Wicked Delicate Films
Другие названия
Observer

Рейтинг фильма

8.1
Оцените 15 голосов
8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Обновлено 24 марта 2026

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Новости о фильме

ФАНК 2026: лучшее на главном кинофестивале о науке и человечности
24 марта 2026 14:14 ФАНК 2026: лучшее на главном кинофестивале о науке и человечности С 29 марта по 12 апреля столица в шестой раз примет Международный фестиваль актуального научного кино ФАНК. Этот смотр документальных лент — уникальное событие, где сложные формулы обретают физическое воплощение, лабораторные исследования становятся реальными сюжетами, а сухие факты превращаются в искусство. Рассказываем про главные киноленты 2026 года.
Рождение империи
Рождение империи
2026, Россия, драма, исторический
Битва моторов
Битва моторов
2026, Россия, приключения, биография, драма
Чудо-юдо
Чудо-юдо
2026, Россия, семейный
Сказка о потерянном времени
Сказка о потерянном времени
2026, Россия, фэнтези
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Морозко
Морозко
2026, Россия, семейный
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Барашек Шон и чудище лохматое
Барашек Шон и чудище лохматое
2026, Великобритания, анимация, комедия, семейный
Сумерки. Сага. Новолуние
Сумерки. Сага. Новолуние
2009, США, фэнтези, мелодрама
Руки вверх 2
Руки вверх 2
2026, Россия, биография
Обитель зла
Обитель зла
2026, Германия / США, ужасы, боевик
Клэйфейс
Клэйфейс
2026, США, боевик, приключения, фэнтези
3 капли на ватный диск — и брови колосятся, словно пшеничное поле: копеечный секрет густоты к Новому году
Белые тарелки и сервизы в цветочек — прошлый век: самая модная посуда для дома, такую закупают в рестораны
1/2 ложки в дешевый фарш — и котлеты нежнее мраморной говядины: сочные хоть губами ешь
Не «Матрица» и не «Интерстеллар»: 3 фантастических триллера, после которых ещё долго не сможете уснуть
«Какая гадость эта ваша заливная рыба!» А ваш результат не будет гадостью? 7 вопросов по «Иронии судьбы» (тест)
Думаете, советское кино — прошлый век? Да эти детективы СССР до сих пор обожают даже на Западе — топ-3 без «17 мгновений» и «Места встречи»
Один из лучших сериалов HBO нулевых получил 5 «Золотых глобусов» не за красивые глаза Аль Пачино: не «Сопрано», но тоже шедевр
Детектив с Цыгановым в духе «Ликвидации» можно посмотреть за 3,5 часа: «Очень понравился, это просто его роль!»
Этот фильм называют самым красивым на Netflix в 2025 году, а вы его не посмотрели: рейтинг 7,5 и «1,5 часа чистого кайфа»
«Боярский сразу в двух ролях»: если бы «Гарри Поттера» снимали в СССР вместо Англии? Зрители нашли идеальную замену даже для Амбридж
«Надо, Федя, надо!» — пройти этот тест: только знатоки «Операции „Ы“» ответят на все 6 вопросов без ошибок
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше