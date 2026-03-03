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La Bohème
La Bohème
, 2026
La Bohème
Великобритания / мюзикл
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
В ролях
Nigel Hastings
Elsie Fallon
Jackie
Cal-I Jonel
Vape Seller
Jennifer Sims
PA
Кара Лили Хейворт
Jess
Денис Роднянский
The Ukrainian Man
Ruth D'Silva
Marcia
Matthew McKinney
Rodolfo
Julia Mariko
Lucy Hall
Mimi
Phil Snowden
Vape Seller
Pauls Putnins
Режиссер
Robin Norton-Hale
Сценарист
Robin Norton-Hale
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Великобритания
Продолжительность
1 час 46 минут
Год выпуска
2026
Сборы в мире
$6 925
Производство
Atelier11, Finite Films and TV
Другие названия
La Bohème, La Boheme
Еще
Рейтинг фильма
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Обновлено 3 марта 2026
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