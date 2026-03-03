«Camel Trophy: приключение века» - новый документальный фильм проекта «Автокультура» и режиссера Игоря Асанова. Летом 1990 в СССР с огромным размахом прошло первое по-настоящему международное автомобильное соревнование — экспедиция Camel Trophy. Торжественная церемония на Красной площади, напутствие от Юрия Лужкова, а также самолеты, которые перевозили спортивные внедорожники Land Rover Discovery из Англии в Братск, где начиналась экспедиция. Фильм рассказывает, что же собой представляло самое грандиозное автомобильное приключение двадцатого века. Для съёмок "Camel Trophy: приключение века" "Автокульутра" и режиссер Игорь Асанов не только нашли оригинальные автомобили, принимавшие участие в экспедиции и пообщались с ветеранами российской команды, но и даже воссоздали на экране некоторые эпизоды Camel Trophy времен ее расцвета. Съемки фильма заняли почти два года.