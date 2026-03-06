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Постер фильма Ishqa'n De Lekhe
6.3
Киноафиша Фильмы Ishqa'n De Lekhe
6.3

Ishqa'n De Lekhe

, 2026
Ishqan De Lekhe
Индия / мелодрама
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Постер фильма Ishqa'n De Lekhe
6.3
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В ролях

Raghavv Bbhanot
Doctor
Arshdeep Kaur Bhatti
Gurnam Bhullar
Samar Randhawa
Balwinder Bullet
Pushpak Chaunta
Gurleen Chopra
Jasbir Gill
Mintu Kapa
Babar Khan
Рана Ранбир
Kavi Singh
Mohini Toor
Режиссер Manvir Brar
Сценарист Jassi Lohka
Композитор Gurnam Bhullar
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 25 минут
Год выпуска 2026
Премьера онлайн 8 июля 2026
Премьера в мире 6 марта 2026
Дата выхода
13 марта 2026 Великобритания 12A
6 марта 2026 Индия
19 марта 2026 ОАЭ 18TC
Бюджет 70 000 000 INR
Сборы в мире $140 105
Производство Diamondstar Worldwide, Gurjassk Productions
Другие названия
Ishqan De Lekhe, Ishqa'n De Lekhe, The Accounts of Love

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 15 голосов
4.6 IMDb
Обновлено 3 марта 2026

Отзывы о фильме

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