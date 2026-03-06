В ролях
Gurnam Bhullar
Samar Randhawa
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Manvir Brar
Сценарист
Jassi Lohka
Композитор
Gurnam Bhullar
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 25 минут
Год выпуска
2026
Премьера онлайн
8 июля 2026
Премьера в мире
6 марта 2026
Дата выхода
|13 марта 2026
|Великобритания
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|12A
|6 марта 2026
|Индия
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|19 марта 2026
|ОАЭ
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|18TC
Бюджет
70 000 000 INR
Сборы в мире
$140 105
Производство
Diamondstar Worldwide, Gurjassk Productions
Другие названия
Ishqan De Lekhe, Ishqa'n De Lekhe, The Accounts of Love