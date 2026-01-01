Эрвин Шротт, Василиса Бержанская и солисты балета Ла Скала в лаконичной постановке ветхозаветной историиПьеру Луиджи Пицци, тесно связанному с эпицентром Россинианы с 1982 года, минул 9-й десяток, но энергичный итальянский режиссёр по-прежнему полон идей и элегантных решений: цветовая дифференциация костюмов, минималистичные декорации и абстрактные видеопроекции для казней египетских и прочих чудес бьют точно в цель своей ясностью и простотой.Чистое наслаждение гением Россини обеспечивают изумительно подобранные голоса: Элеонора Буратто, Роберто Тальявини, Эрвин Шротт и открытие фестиваля – молодая сибирская меццо-сопрано Василиса Бержанская, выпускница Оперной академии Россини в Пезаро 2016 года.Особое украшение спектакля – весьма изобретательная интермедия, танец плодородия Исиды и Осириса в исполнении солистов балета театра Ла Скала – Марии Селесты Лоса и Джоаккино Стараче.Фестиваль Россини в Пезаро в 2021 году открылся оперой «Моисей и фараон» – французской редакцией редко исполняемой «серьёзной» оперы маэстро на библейский сюжет. За постановку и оформление отвечал ветеран оперной сцены Пьер Луиджи Пицци, и его сценография волшебна: минималистичные декорации и компьютерные видеопроекции своей лаконичностью и изяществом вызывают в памяти творчество американского художника Джеймса Таррелла, мастера света и пространства. Имеющийся в этой редакции балет представлен как изобретательная и притягательная своей гротескностью танцевальная интерлюдия, а Анаида в исполнении Элеоноры Буратто демонстрирует роскошный тембр и красоту голоса во всех регистрах. Меццо-сопрано Василиса Бержанская (Зинаида) – настоящее открытие фестиваля: истинный бельканто-голос, и во втором действии она просто невероятна. Среди успехов спектакля также стоит отметить великолепную финальную молитву Моисея «Des cieux ou tu resides» в исполнении Роберто Тальявини. Оркестр Итальянского радио под руководством Джакомо Сагрипанти играет эту нетривиальную россиниевскую партитуру мощно и с глубоким чувством.