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5.9
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Vishnu Vinyasam
5.9
Vishnu Vinyasam
, 2026
Vishnu Vinyasam
Индия / мелодрама
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Не пойду
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О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
5.9
Пойду
0
Не пойду
0
В ролях
Sree Vishnu
Vishnu
Мурли Шарма
Guruj
Nayan Sarika
Manisha
Vadlamani Srinivas
Lawyer
Брахмаджи
Pankaj
Goparaju Ramana
Bommayya
Srikanth Iyengar
Manisha's Father
Satyam Rajesh
Dasu
Satish Saripalli
Hero Uncle
Satya
Vishnu's Friend
Pramodhini
Darbha Appaji Ambarisha
Режиссер
Yadunaath Maruthi Rao
Сценарист
Yadunaath Maruthi Rao
Композитор
Radhan
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 25 минут
Год выпуска
2026
Премьера в мире
27 февраля 2026
Дата выхода
27 февраля 2026
ОАЭ
18TC
Сборы в мире
$44 084
Производство
Sree Subrahmanyeshwara Cinemas
Другие названия
Vishnu Vinyasam
Еще
Рейтинг фильма
5.9
Оцените
15
голосов
4.8
IMDb
Обновлено 25 февраля 2026
Отзывы о фильме
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