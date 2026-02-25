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Скоро в прокате «Пиноккио: Раскрепощенный»
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Слезы дракона
Слезы дракона
, 2025
Россия / фэнтези / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Детали фильма
Страна
Россия
Продолжительность
1 час 47 минут
Год выпуска
2025
Рейтинг фильма
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Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года
Лучшие российские фильмы
Обновлено 25 февраля 2026
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