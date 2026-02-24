Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой дикий друг. Возвращение домой»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
7.2
Киноафиша
Фильмы
Pennum Porattum
7.2
Pennum Porattum
, 2026
Pennum Porattum
Индия / драма
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
7.2
В ролях
Subash Chandran
Раджеш Мадхаван
Raina Radhakrishnan
Chaaru
Shinoj
Suma
Suma
Shanooj Analallor
Sujaathan Master
Satheesh Pulikka
Baburaj
Бэзил Джозеф
Suttu
Товино Томас
Режиссер
Раджеш Мадхаван
Сценарист
Ravi Sankar
Композитор
Dawn Vincent
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 0 минут
Год выпуска
2026
Сборы в мире
$15 134
Производство
Binu George Alexander Productions, STK Frames
Другие названия
Pennum Porattum, Girl And The Fools Parade
Еще
Рейтинг фильма
7.2
Оцените
10
голосов
5.9
IMDb
Обновлено 24 февраля 2026
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный
Зловещие мертвецы: Пекло
Отзывы
2026, США, ужасы
Миньоны и Монстры
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, боевик
Мой дикий друг. Возвращение домой
Отзывы
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Её личный ад
Рецензия
Отзывы
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Кодекс Данте
Отзывы
2025, Италия, драма
Колючая и ушастый
Отзывы
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Россиянка выкупила все купе в поезде РЖД за 50 000 рублей и пожалела: райская поездка стала сущим адом
Старые банки везу на дачу вместо помойки: за 10 минут превращаю их в дорогущий декор и зову соседей похвастаться
Пару капель – и мои руки как после дорогого спа, хотя целый день вожусь на грядках: вот чем убираю грязь и сухость
Из 202 серий «Невского» зрители выделили только эти 5: их нельзя пропустить - через 2 недели начнут показывать на НТВ
Свежая российская комедия с оценкой 8.3 побила великих «Афоню» и «Карнавальную ночь»: россияне ее «смотрят, отложив смартфоны»
«Шерлок» Камбербэтча — наивный дилетант с лупой на фоне этих трёх детективов: от №2 мурашки по коже даже 12 лет спустя
«Мне ок»: Аксенова встала грудью за фильм о Германии с оценкой 6.0 — от него у россиян «кровоточили глаза»
Устали ждать 3-й сезон «Дандадана»? Дату выхода только что «спойлернули» – вот когда Момо вернется
Вместо «Первого отдела» НТВ покажет новинку «Один из нас» — без зомби и Джоэла, но со своей фишкой
В СССР этот фильм собрал в кино 50 млн зрителей — и только женщины покидали залы вне себя от гнева: «белая ворона» среди классики
Как звали Якина и где снимали «Девчат»: только настоящий знаток Мосфильма ответит на все 5 вопросов (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667