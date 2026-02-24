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Постер фильма На серебряных каблуках
7.5
Киноафиша Фильмы На серебряных каблуках
7.5

На серебряных каблуках

, 2026
On Silver Heels
Эстония / документальный
Постер фильма На серебряных каблуках
7.5

В ролях

Inguna Lukasevica
Margaret Neering
Aleksandra Olga Seppar
Katrin Talvak
Triinu Tuvike
Janika Väliste
Сценарист Georgius Misjura
Композитор Rando Arand
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Эстония
Продолжительность 1 час 9 минут
Год выпуска 2026
Производство Vita Pictura
Другие названия
On Silver Heels, Hõbekontsadel, На серебряных каблуках

Рейтинг фильма

7.5
Оцените 13 голосов
7.7 IMDb
Обновлено 24 февраля 2026

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