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7.5
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На серебряных каблуках
7.5
На серебряных каблуках
, 2026
On Silver Heels
Эстония / документальный
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Места съёмок
7.5
В ролях
Inguna Lukasevica
Margaret Neering
Aleksandra Olga Seppar
Katrin Talvak
Triinu Tuvike
Janika Väliste
Сценарист
Georgius Misjura
Композитор
Rando Arand
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Эстония
Продолжительность
1 час 9 минут
Год выпуска
2026
Производство
Vita Pictura
Другие названия
On Silver Heels, Hõbekontsadel, На серебряных каблуках
Еще
Рейтинг фильма
7.5
Оцените
13
голосов
7.7
IMDb
Обновлено 24 февраля 2026
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