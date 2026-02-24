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Безымянный фильм о создании "Завтрака у Тиффани"

Untitled Breakfast at Tiffany's Making of Film
США / драма / 18+

В ролях

Лили Коллинз
Лили Коллинз
Audrey Hepburn
Сценарист Алена Смит, Sam Wasson
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Производство Case Study Films, Felix Farmer Productions, Imagine Entertainment (II)
Другие названия
Untitled Breakfast at Tiffany's Making of Film

Рейтинг фильма

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Обновлено 24 февраля 2026

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